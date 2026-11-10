México conquista su primera plata y llega a seis medallas en Dakar 2026

Karen Ríos Silva conquistó la medalla de plata en la prueba de lucha de playa, lo que representó el mejor resultado de México en lo que va de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

La mexicana participó en la competición femenil de la categoría de 45 kilogramos. Terminó invicta la fase de grupos con triunfos de 3-0 sobre Kristin Iliyna, de Bulgaria; 3-1 ante Valery Edith Rubio, de Colombia; y 4-2 frente a Nname Brem, de Guinea-Bissau. En semifinales aseguró una medalla al derrotar a Meriem Safiya Grib, de Argelia, por 5-1.

En la gran final, aunque cayó frente a Ndeye Khady Anna Diatta, de Senegal, Ríos Silva no se fue con las manos vacías: cerró su participación con la presea de plata y la bandera tricolor en la ceremonia de premiación.

México suma seis medallas en lo que va de Dakar 2026

A lo largo del evento deportivo, que comenzó el 31 de octubre, la delegación tricolor suma seis podios. La primera presea de bronce llegó en béisbol 5, tras una victoria de 2-1 sobre Kenia, en una disciplina que debutó en el certamen con la peculiaridad de disputarse con equipos mixtos.

Posteriormente, la natación entregó tres metales más del mismo color. Daniel Saborio consiguió un doblete de bronce en los 400 metros libres, donde paró el reloj en 3:52.72, y en los 200 metros libres, con un crono de 1:49.68. Por su parte, Victoria Fernanda García obtuvo el tercer puesto en los 50 metros mariposa femeniles, con un registro de 27.49 segundos.

En atletismo, Kendra Silvery Duany también conquistó el bronce en el lanzamiento de disco, con una marca de 48.44 metros.

Con el segundo lugar de Karen Ríos Silva en lucha de playa, el equipo tricolor registra cinco bronces y una plata en el medallero, cifras que podrá incrementar hasta la clausura del evento, el próximo 13 de noviembre.

De momento, los tres primeros lugares del medallero los ocupan China, con 13 oros, siete platas y tres bronces; Japón, con nueve oros, seis platas y cinco bronces; y Rusia, con seis oros y cuatro platas.