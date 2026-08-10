México, el rey de los Centroamericanos 2026; el recuento de una justa histórica
México ha puesto fin a la que ha sido su mayor participación en una justa deportiva. Y es que cierra la edición de Santo Domingo 2026 como la mejor delegación en toda la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
Para empezar, hay que señalar que el conjunto Tricolor se coronó como el gran ganador de este evento. Y es que finalizó como el líder absoluto del medallero con 167 oros, 125 platas y 115 bronces, para una cifra récord de 407 preseas totales.
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Lo llamativo de esto es que ningún otro país había conseguido una cifra semejante, tanto en cosecha de oros como de medallas totales. Además, el equipo mexicano ha pasado a los libros de historia de esta competición como el primero en romper la barrera de los cuatro centenares de metales en una misma edición.
A continuación, un resumen general de la participación mexicana, la cual quedará marcada por un dominio absoluto de principio a fin sobre las disciplinas participantes.
Dominio mexicano en el medallero desde el día 1
Desde el primer día, México empezó la cosecha de metales y lo hizo con un oro. Melissa Márquez y Aylin Ibarra se coronaron en doble remo corto ligero, en la distancia de 2,000 metros.
Pero esto solo fue un adelanto de lo que iba a venir, ya que desde ese momento el equipo Tricolor no dejó de ganar medallas, subiendo al podio en 50 disciplinas diferentes.
Las mayores cosechas llegaron en los deportes acuáticos
En cuanto a las disciplinas que mejores dividendos otorgaron, destacan todas aquellas que se celebraron sobre el agua. Principalmente está la natación, el deporte que más medallas entregó con un total de 39, repartidas entre 22 oros, 12 platas y 5 bronces.
Además, están los casos de remo, donde las y los atletas nacionales sumaron 15 preseas (9 oros, 3 platas y 3 bronces); los clavados con 14 medallas (9 oros, 1 plata y 4 bronces) y la natación artística con 11 triunfos (8 oros y 3 platas).
Otros deportes con grandes sumas para los mexicanos fueron el tiro deportivo, donde la delegación destacó con 28 metales (13 oros, 5 platas y 10 bronces); el atletismo, que también aportó 28 preseas (10 oros, 7 platas y 11 bronces); el taekwondo con 16 podios (7 oros, 5 platas y 4 bronces); la esgrima con 15 preseas (7 oros, 3 platas y 5 bronces); así como la gimnasia rítmica, que cosechó 12 galardones (9 oros y 3 platas).
1. Natación: 22 oro, 12 plata, 5 bronce (Total: 39)
2. Tiro deportivo: 13 oro, 5 plata, 10 bronce (Total: 28)
3. Atletismo: 10 oro, 7 plata, 11 bronce (Total: 28)
4. Remo: 9 oro, 3 plata, 3 bronce (Total: 15)
5. Gimnasia rítmica: 9 oro, 3 plata, 0 bronce (Total: 12)
6. Clavados: 9 oro, 1 plata, 4 bronce (Total: 14)
7. Natación artística: 8 oro, 3 plata, 0 bronce (Total: 11)
8. Taekwondo: 7 oro, 5 plata, 4 bronce (Total: 16)
9. Esgrima: 7 oro, 3 plata, 5 bronce (Total: 15)
10. Ciclismo de pista: 6 oro, 4 plata, 2 bronce (Total: 12)
Las reinas y reyes de los Centroamericanos
En cuanto a quienes más aportaron a México en el medallero, destacó el nombre de Celia Pulido, nadadora que se consagró como la mejor atleta de todo el evento. No solo fue la que más metales ganó con 11 preseas, sino que de estas 8 fueron de oro, 1 de plata y 2 de bronce.
Pero no fue la única estrella. Itzamary González también brilló sobre el agua, aunque en la natación artística, consagrándose con 6 medallas de primer lugar.
Además, cuatro mexicanas consiguieron un registro perfecto de cinco medallas de oro cada una. Entre ellas están Marina Malpica (gimnasia rítmica), Beatriz Briones Fragozo (canotaje), Byanca Rodríguez (natación) e Itzamary González (natación artística).
Por la rama varonil, los mejores representantes fueron Diego Villalobos, de natación artística, con 7 medallas (4 de ellas de oro y 3 de plata), así como Paulo Strehlke, quien sumó 5 títulos (4 dorados y un plateado). Lo destacado de este último es que lo consiguió en dos disciplinas diferentes: en natación tradicional y en natación en aguas abiertas.
El broche de oro
Finalmente, el sábado 8 de agosto, en el último día de actividades, México sumó sus últimos éxitos antes de despedirse. Por un lado, el último oro cayó cortesía de la natación artística en la modalidad de equipos acrobáticos, donde el representativo nacional cerró con 195.3274 puntos.
En tanto, el último metal y número 407 llegó en la halterofilia de los brazos de Karim Saadi, quien ganó el segundo lugar en la categoría varonil de +110 kilogramos, con un levantamiento de 206 kilogramos.
280 atletas regresarán a México con una medalla en sus manos
Cabe recordar que, para estos Juegos Centroamericanos, México viajó con un equipo de 646 deportistas. Tras toda esta actividad histórica, 280 de ellos volverán al país como medallistas. Esto quiere decir que casi la mitad de la delegación (un 43.3%) logró subir al podio de los ganadores.
Hay que recordar que varios atletas, como los casos ya mencionados de Celia Pulido e Itzamary González, regresarán cargando consigo más de una sola medalla.
Lo que viene para México
En cuanto a lo que depara el futuro, el próximo año, del 23 de julio al 8 de agosto, el deporte mexicano deberá reafirmarse como una potencia regional y continental. Y es que, durante estas fechas, disputará los Juegos Panamericanos de Lima, Perú 2027.
Esta cita en suelo inca no solo servirá para medir la jerarquía del país ante el resto de las naciones de América, sino que representará el escalón definitivo de preparación y clasificación para la meta cumbre, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde México buscará obtener la mayor cantidad de boletos posibles.