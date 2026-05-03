México en la Copa del Mundo de Clavados Pekín 2026: Medallero y resultados finales
La delegación mexicana de clavados ha consolidado su posición como la segunda potencia global en la disciplina tras concluir su participación en la Superfinal de la Copa del Mundo de Clavados 2026, celebrada en el mítico Cubo de agua, el Centro Acuático Nacional de Pekín, China.
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En el cierre del serial anual organizado por World Aquatics, México obtuvo un total de cinco medallas, repartidas en tres preseas de plata y dos de bronce, asegurando así el subliderato del medallero general, solo por detrás de China y superando a naciones con gran tradición como Australia y Gran Bretaña.
La cosecha de metales para el equipo nacional comenzó con actuaciones sólidas en las modalidades de conjunto e individuales.
En la categoría de medallas de plata, México sumó tres preseas fundamentales. La primera de ellas fue obtenida en la prueba de equipos mixtos (3 metros y 10 metros), gracias a la labor combinada de Alejandra Estudillo, Osmar Olvera, Aranza Vázquez y Randal Willars.
A este éxito se sumó la plata en el trampolín de 3 metros sincronizado varonil, lograda por la dupla integrada por Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya. El tercer metal de plata llegó de la mano de Randal Willars Valdez en la plataforma de 10 metros individual varonil, tras una final sumamente disputada.
Por otro lado, la delegación sumó dos medallas de bronce que redondearon la actuación histórica en territorio chino. Osmar Olvera Ibarra consiguió subir al podio en la prueba individual de trampolín de 3 metros varonil. Finalmente, la pareja conformada por Kevin Berlín Reyes y Randal Willars Valdez se adjudicó el bronce en la plataforma de 10 metros sincronizado varonil.
El dominio de la República Popular China fue absoluto en términos de preseas doradas, logrando barrer con los nueve oros disponibles en la competencia. En la clasificación definitiva, China terminó en el primer lugar con un total de 12 medallas, distribuidas en 9 de oro, 2 de plata y 1 de bronce.
México se consolidó en el segundo puesto general con sus 5 medallas totales (3 platas y 2 bronces), distanciándose de Australia, que ocupó el tercer peldaño con 4 preseas (1 de plata y 3 de bronce).
El resto del medallero fue ocupado por delegaciones que obtuvieron una o dos preseas. Los Atletas Individuales Neutrales (AIN) y Ucrania compartieron la cuarta posición con una medalla de plata cada uno. Gran Bretaña se ubicó en el sexto sitio con 2 bronces, mientras que Alemania cerró la lista de naciones con podio al obtener una medalla de bronce. Delegaciones como Canadá no lograron sumar metales en esta instancia final del serial.
Randal Willars y el desafío a la hegemonía china
La actuación de Randal Willars Valdez en la plataforma de 10 metros individual fue, sin duda, uno de los puntos más altos de la Superfinal.
El clavadista mexicano demostró que la brecha respecto a los atletas chinos es mínima, al terminar la final con un puntaje de 538.15 unidades. Willars se quedó a solo 4.80 puntos de la medalla de oro, que fue para el local Bai Yuming, quien registró 542.95 puntos.
El podio fue completado por el también chino Lian Junjie, quien obtuvo el bronce con 506.80 unidades.
Para llegar a esta instancia, Willars tuvo que superar un formato de eliminación directa.
En su primer duelo, venció al ucraniano Mark Hrytsenko con una puntuación de 258.15 frente a 255.10. Posteriormente, en las semifinales, el mexicano avanzó con solidez al registrar un acumulado de 494.30 puntos.