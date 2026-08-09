México hace historia en Santo Domingo 2026: récord de 407 medallas
La delegación mexicana firmó el mejor desempeño del país en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe después de sumar 407 medallas en Santo Domingo 2026, dejando una actuación histórica tanto para la comitiva como para el certamen en general.
De esas 407 preseas, 167 fueron de oro, 125 de plata y 115 de bronce, con lo que México consiguió una nueva victoria en el medallero y se mantiene como el máximo ganador por ediciones, con 14 primeros lugares, por los 12 que acumula Cuba.
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Los más de 400 metales llegaron en 40 disciplinas diferentes, destacando gimnasia rítmica, clavados, doma clásica, concurso completo, ciclismo de montaña y triatlón, donde México tuvo paso perfecto y únicamente conquistó preseas doradas.
LAS MUJERES MARCARON EL RITMO
En Santo Domingo 2026 fueron más las atletas mexicanas que subieron al podio que su contraparte varonil. La rama femenil conquistó 194 preseas, por las 183 obtenidas por los hombres; a estas cifras se suman otras 30 ganadas en pruebas mixtas.
Las atletas que más medallas aportaron a la delegación mexicana fueron Celia Pulido, con 11 en natación; Itzamary González, con seis en natación artística; y Beatriz Briones, en remo; Marina Malpica, en gimnasia rítmica; y Melissa Rodríguez, en natación, con cinco preseas cada una. Estas últimas cinco medallas fueron todas de oro.
En cuanto a los deportes de conjunto, se obtuvieron 10 preseas entre las ramas varonil y femenil. Nuevamente destacaron las mujeres, cuyos equipos aportaron seis medallas, por cuatro de los hombres.
En la rama femenil se conquistó oro en futbol; plata en baloncesto, hockey, rugby y waterpolo; y bronce en balonmano. Por su parte, la rama masculina consiguió plata en futbol y bronce en softbol, hockey y waterpolo.
En general, México consiguió al menos una medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 en:
- Natación en piscina
- Clavados
- Natación Artística
- Aguas Abiertas
- Polo Acuático
- Taekwondo
- Judo
- Boxeo
- Lucha (Grecorromana y Libre)
- Esgrima
- Karate
- Tiro Deportivo
- Atletismo
- Tiro con Arco
- Halterofilia
- Pentatlón Moderno
- Gimnasia
- Triatlón
- Ciclismo
- Tenis de Mesa
- Bádminton
- Tenis
- Squash
- Frontón
- Boliche
- Ajedrez
- Remo
- Canotaje
- Vela
- Esquí Acuático
- Fútbol
- Béisbol
- Softbol
- Baloncesto
- Voleibol
- Balonmano
- Hockey sobre Césped
- Rugby 7
- Deporte Ecuestre
MÉXICO, SEGUNDO LUGAR DEL MEDALLERO HISTÓRICO
La gran actuación de la delegación ayudó a México a llegar a 4 mil 659 preseas en el medallero histórico de la competencia. Pese a contar con más medallas totales, se mantiene en el segundo lugar por detrás de Cuba debido al criterio de oros.
La delegación cubana acumula 3 mil 885 preseas, pero cuenta con mil 970 medallas de oro, por las mil 690 que alcanzó México después de Santo Domingo 2026.
Con este resultado, México se proclama tricampeón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, al no soltar la primera plaza desde Barranquilla 2018. Además, superó ampliamente su mejor actuación histórica, registrada en Mayagüez 2010, donde consiguió 328 medallas, 133 de ellas doradas.
La siguiente gran competencia para los atletas mexicanos serán los Juegos Panamericanos de Lima 2027, una escala fundamental en su camino hacia la justa más importante de todas: los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.