México llega al Mundial Sub-23 de Lucha con el podio en la mira

Melanie Jiménez regresa a un Mundial después de que una operación le impidiera competir en la edición anterior. La mexicana forma parte de la selección que participa en el Campeonato Mundial Sub-23 de Luchas Asociadas, del 12 al 18 de octubre en Las Vegas, Estados Unidos. Jiménez ya consiguió medallas en sus dos participaciones mundiales anteriores y ahora buscará volver al podio.

El torneo reúne a luchadores menores de 23 años que buscan ser campeones del mundo en su categoría de peso. Se compite en lucha grecorromana y libre varonil, además de lucha femenil.

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En grecorromana solo se permite trabajar con la parte superior del cuerpo; en libre también se pueden usar y atacar las piernas. Se gana por puntos o al mantener los dos hombros del rival sobre el tapiz.

Para México, el Mundial es una oportunidad de enfrentar a los mejores de esta categoría y ver qué necesita mejorar antes de competir en la categoría mayor. Carlos Arturo Olea Bernal, entrenador del equipo femenil, explicó a CONADE que buscan posicionar a cuatro o cinco mexicanas entre las ocho mejores del mundo y pelear por medallas en dos o tres divisiones.

En lucha libre varonil destacan Kevin de León y Diego Peraza. De León ganó plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y ahora quiere conseguir una medalla mundial. “Es uno de los mayores sueños que tengo en mi carrera deportiva”, dijo a CONADE.

Su entrenador, Luis Antonio Ortigoza, señaló a ambos como dos de los integrantes con posibilidades de obtener buenos resultados.

En grecorromana, uno de los representantes es Rodrigo Falcón Aguirre, de 20 años, quien compite en los 60 kilogramos.

Según el entrenador Juan Ángel Escobar, el equipo incluye a jóvenes que ya tienen experiencia en competencias nacionales y continentales. El reto en Las Vegas será llevar esos resultados a un Mundial, frente a rivales de mayor nivel.