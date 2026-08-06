México supera 300 medallas en Centroamericanos 2026
México cierra la jornada del 5 de agosto rompiendo la marca de las 300 preseas en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026. Ahora, busca superar su mejor participación histórica que consiguió en San Salvador 2023.
A lo largo de este, el día 13 de actividades, el equipo Tricolor encontró en el tiro deportivo y la natación artística su mayor botín. Además, sumó metales en la gimnasia, esgrima, pentatlón moderno, halterofilia y el atletismo.
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Tiro deportivo
La delegación mexicana arrasó en esta disciplina con 8 metales en 6 finales distintas. Por un lado, en la rama individual, Goretti Zumaya dominó el rifle de aire a la distancia de 10 metros, conquistando el oro con 251.4, mientras que Eréndira Barba se llevó el bronce con 228.4 unidades.
Asimismo, se repitió el 1-3 en la modalidad de pistola a 25 metros, con Elba Vega obteniendo el primer puesto gracias a sus 30 puntos finales, en tanto Andrea Ibarra se proclaimed con el tercer lugar con 24 unidades. En tanto, Edson Ramírez completó los 10 metros con rifle de aire con 248.8 unidades para sumar otra presea dorada.
Ahora bien, en las pruebas por equipos, México siguió apretando el acelerador y se llevó el oro en los eventos femeniles de 10 metros de rifle de aire y 25 metros con pistola, así como en los 10 metros con rifle de aire varoniles.
Natación artística
Por su parte, las Sirenas Mexicanas volvieron a brillar a nivel internacional, disputando tres finales. La primera de ellas, con Camila Argumedo coronándose con 233.9400 puntos en la prueba individual femenil. Luego, en los equipos mixtos, el combinado nacional con 266.0925 se impuso con su segundo oro de la jornada en este deporte. Finalmente, Diego Villalobos también subió al podio en el individual varonil ganando la plata con un registro de 223.8658.
Gimnasia
Otra disciplina donde México ondeó en todo lo alto su bandera nacional fue la gimnasia. En la competencia de salto de potro, Natalia Escalera y Victoria Mata hicieron el 1-2, tras una puntuación de 13.5000. Aun así, fue Escalera la que se quedó con el oro gracias al criterio de desempate por la puntuación de ejecución más alta.
En tanto, Mata tuvo su oportunidad de revancha, ganando la justa de barras con un resultado final de 12.950.
Esgrima
En cuanto a la modalidad de sable de esgrima, Brandon Romo se consolidó con el oro luego de derrotar 15-8 al venezolano Simón Durán. Acompañándolo en el podio, también apareció Gibrán Zea, que se hizo de la medalla de bronce tras alcanzar las semifinales.
Pentatlón moderno
En el inicio de esta disciplina, el equipo nacional dio un golpe de autoridad en la prueba individual varonil con Duilio Carrillo coronándose con la medalla de oro tras cosechar un total de 1,541 puntos. A su lado en el podio, Manuel Padilla amarró la presea de plata. Mientras tanto, en la rama femenil, Mayran Oliver conquistó el metal de plata tras acumular 1,381 unidades.
Halterofilia
Por su parte, la halterista mexicana Andrea de la Herrán firmó una actuación dorada en la división de los 53 kg. La atleta tricolor se llevó el doblete de oro tras imponerse en la modalidad de arranque al levantar 88 kg, para posteriormente dominar el envión con un registro de 110 kg.
Atletismo
Finalmente, la pista atestiguó un 1-2 tricolor en los 1,500 metros planos varoniles con Eduardo Herrera ganando el oro con un tiempo de 3:46.07 y Ryan Adams la plata con 3:47.06. Asimismo, Lorena Rangel conquistó el bronce en los 1,500 metros femeniles con un tiempo de 4:12.06, mientras Luis Avilés obtuvo la plata en los 400 metros planos con sus 45.06 segundos. Diego del Real, en tanto, se adjudicó la medalla de bronce en la prueba de lanzamiento de martillo con una marca de 73.00 metros.
Medallero al momento
Al término del día, México extendió su dominio en el medallero del evento, con un total de 314 preseas. De esta manera se coloca a 39 metales de su máxima cosecha en unos Juegos Centroamericanos, la cual se dio en San Salvador 2023 cuando sumó 353 medallas.
1. México: 139 oros, 91 platas, 84 bronces (Total: 314 medallas)
2. Colombia: 69 oros, 76 platas, 62 bronces (Total: 207 medallas)
3. Cuba: 38 oros, 33 platas, 43 bronces (Total: 114 medallas)