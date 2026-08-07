México rompe récord con 150 oros y firma su mejor participación en Centroamericanos
Este jueves 6 de agosto, el deporte mexicano vivió una jornada histórica al sellar su mejor participación dentro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y es que, tras imponer un récord de 150 preseas doradas, ha hecho de Santo Domingo 2026 la edición más ganadora de todos los tiempos para la delegación nacional.
La delegación azteca había comenzado el día con 139 medallas oros, a solo 6 preseas de este color de empatar la máxima marca de 145 que había conseguido en San Salvador 2023.
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Pero los representantes mexicanos no solo lograron igualar el registro, sino que además superaron dicha cifra al sumar 11 primeros lugares a lo largo del día. Cada uno de estos triunfos llegó en las disciplinas de atletismo, canotaje, esgrima, halterofilia, natación artística, pentatlón moderno, tiro deportivo y vela.
Los oros conseguidos por México este 6 de agosto
- Laura Galván (Atletismo) — 34:26.06 minutos
- Beatriz Briones (Canotaje) — 2:01.47 minutos
- Beatriz Briones y Mauricio Figueroa (Canotaje) — 1:47.09 minutos
- Nataly Michel, Jimena Torres y Georgina Morales (Esgrima) — Vencieron 45-40 a Venezuela
- Jorge Cárdenas (Halterofilia | 71 kg) — Levantó 150 kg
- Itzamary González (Natación Artística) — 255.3813 puntos
- Marla Arellano y Joana Jiménez (Natación Artística) — 274.7550 puntos
- Diego Villalobos e Itzamary González (Natación Artística) — 222.0067 puntos
- Catherine Oliver y Yael Marmolejo (Pentatlón Moderno) — 475 puntos
- Carlos Quezada y Eréndira Barba (Tiro Deportivo) — 499.8 puntos
- Sofía Baeza y Álvaro Ramírez (Vela) — 17 puntos
Las mejores participaciones de México en Juegos Centroamericanos
De momento, México se coloca como el líder absoluto del medallero de Santo Domingo 2026. Y a pesar de que la justa todavía no termina, con 150 oros, 101 platas y 98 bronces, esta edición ya se posiciona como la actuación más destacada jamás vista para el país en este certamen.
1. 2026 (Santo Domingo): 150 oros, 101 platas, 98 bronces (Medallas totales: 349)
2. 2023 (San Salvador): 145 oros, 108 platas, 100 bronces (Medallas totales: 353)
3. 2018 (Barranquilla): 132 oros, 118 platas, 91 bronces (Medallas totales: 341)
4. 2014 (Veracruz): 115 oros, 106 platas, 111 bronces (Medallas totales: 332)
5. 2010 (Mayagüez): 133 oros, 129 platas, 122 bronces (Medallas totales: 384)
Cabe mencionar que el primer criterio de evaluación en el medallero para determinar el rendimiento es la cantidad de oros obtenidos. Por esta razón, la actual cosecha mexicana en 2026, pese a que aún no es la que más podios totales acumula, sí es la que más primeros lugares ha conquistado, convirtiéndola en la mejor participación histórica en la justa regional.
México ahora va por el récord de más medallas
Hablando sobre el registro más alto de metales totales para México en una sola cita, este corresponde a Mayagüez 2010. En aquella ocasión, la comitiva tricolor conquistó un total de 384 preseas.
Por ahora, México registra un acumulado de 349 trofeos, situándose a solo 35 de alcanzar dicha proeza.
Cabe recordar que el 7 y 8 de agosto serán los últimos dos días de competencia en Santo Domingo 2026. A lo largo de estas dos jornadas aún se disputarán 65 preseas, por lo que el sueño del representativo nacional de seguir escribiendo historia se mantiene plenamente vivo.
Entre las disciplinas que otorgarán metales en el cierre figuran atletismo (12 medallas), boxeo (14), canotaje (6), esgrima (4), fútbol (1), halterofilia (8), karate (4), natación artística (4), pentatlón moderno (2), softbol (1), squash (2), tenis de mesa (3) y vela (4).
La relevancia de estos éxitos radica en que, para diversos atletas, la justa centroamericana marca el inicio de su ciclo olímpico. Aunque dominar la región no garantiza el mismo desempeño en la cita máxima internacional, donde compiten los exponentes más destacados del resto de los continentes, sí ofrece un mapa sobre las promesas aztecas que buscarán su clasificación rumbo a Los Ángeles 2028.