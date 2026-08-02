México sigue firme y logra 100 medallas de oro en los Centroamericanos 2026
México se mantiene firme en la cima del medallero y superó el sábado las 100 preseas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, tras una jornada de victorias en natación y buceo, y nuevos títulos en triatlón, bicicleta de montaña y ráquetbol.
A seis días de que finalice el certamen, los mexicanos acumulan 102 títulos y un parcial de 227 preseas. Colombia sigue en el segundo lugar con 52 títulos, seguida por Cuba con 24, Venezuela (18), superando las 100 preseas, y Puerto Rico (13).
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La anfitriona República Dominicana ocupa la sexta posición tras cerrar la jornada sin medallas de oro.
En el cierre de natación, la mexicana Celia Pulido continuó su racha ganadora al sumar un nuevo título en relevos combinados 4x100 metros junto a otras tres compatriotas. El cuarteto azteca estableció un récord de 4:05.25, batiendo los 4:07.14 fijado por México en San Salvador 2023.
Pulido elevó a ocho su cosecha de medallas de oro y a 11 el total de preseas para consolidarse como la atleta más laureada de Santo Domingo 2026.
Con 22 títulos, además, México superó las 17 medallas de oro que obtuvo en la natación de San Salvador 2023. Ha sido la disciplina que más doradas le ha otorgado.
"Es una responsabilidad, pero al mismo tiempo un privilegio", dijo Pulido en la víspera de su última final.
En los clavados, el doble medallista olímpico Osmar Olvera cerró su primera participación en unos Juegos Centroamericanos con tres medallas de oro al imponerse en el trampolín de tres metros con 535.30 puntos, por delante del colombiano Luis Uribe.
"Hoy exactamente, hace un año, lograba un sueño de ser campeón del mundo (Singapur 2025), y hoy soy tricampeón Centroamericano. Que felicidad", escribió Olvera en sus redes sociales. "Vamos a seguir trabajando y vamos por más".
Olvera de 22 años contó el objetivo que más anhela en su carrera: conquistar el oro olímpico en Los Ángeles 2028. "En cada competencia siempre trato de superarme a mí mismo. Obviamente mi sueño más grande es ser campeón olímpico. Espero lograrlo en Los Ángeles", dijo.
Tres disciplinas otorgan más oros a México
México también dominó el triatlón al conquistar los cuatro títulos en disputa. Aram Peñaflor y Ana María Torres ganaron las pruebas individuales, mientras que los equipos masculino y femenino ampliaron la cosecha con otros dos oros.
"Feliz. Se logró el objetivo que era mantener el título de hace tres años", dijo Peñaflor.
La delegación mexicana añadió dos títulos más en la bicicleta de montaña con Carolina Flores y Gerardo Ulloa, y cerró el ráquetbol con los títulos por equipos masculino y femenino para terminar la disciplina con seis preseas de oro.
Cuba domina la lucha y Venezuela supera las 100 medallas
En el segundo día de las competencias en lucha Cuba reafirmó su liderazgo, esta vez en las categorías femeninas, gracias a las victorias de sus cuatro luchadoras.
Greili Bencosme se impuso 5-0 contra la mexicana Mercedes Castillo en los 50 kg. Laura Herin venció 6-3 a la venezolana Alexa Álvarez en los 53 kg; Yaynelis Sanz derrotó a la mexicana Bertha Rojas 4-3 en los 57 kg; y Milaimy Marín se impuso 7-0 contra la venezolana María Acosta en los 76 kg.
"Me he sentido muy feliz y orgullosa de mí. Ha sido mucho el sacrificio que he tenido que hacer para lograr estos resultados", dijo Bencosme. "Perdí a mi papá y, a pesar de esa pérdida, fue un impulso para querer ser mejor todos los días. Nunca pierdan la fe en Dios".
Venezuela también destacó en la jornada de lucha y superó las 100 medallas totales gracias a dos de sus luchadoras.
Astrid Montero venció 3-1 a la mexicana Melanie Jiménez en los 62 kg, mientras que Nathaly Griman derrotó 3-0 a la también mexicana Ambar Garnica en los 68 kg.
Montero le dedicó el oro a Venezuela por el doble terremoto del 24 de junio: "Sé que una medalla no es suficiente para llevar la alegría al país por todo lo que estamos pasando. Espero que esto nos de un viento de alegría".
Atletismo, ciclismo, vela, luchas y clavados concentrará la mayor parte de las finales del domingo en Santo Domingo 2026.