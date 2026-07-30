Va por más: Paulo Strehlke apunta a las cinco medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 que está protagonizando el nadador Paulo Strehlke ya son de antología. El mexicano ha conquistado tres medallas de oro y rompió un récord de la competencia, consolidándose como uno de los atletas con mayor proyección del deporte nacional.
El joven de 20 años está firmando una participación histórica después de conquistar el oro en los mil 500 metros libres con un tiempo de 15:03.87, imponiendo además un nuevo récord de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
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Antes de esa prueba, Paulo ya había ganado otras dos preseas doradas: la primera en los 10 kilómetros de aguas abiertas y la segunda en la prueba de 3 km sprint, demostrando el dominio que tiene en la región dentro de esta disciplina.
Strehlke no es ajeno al triunfo en los Centroamericanos, pues tres años atrás, en San Salvador 2023, también conquistó tres preseas de oro. Su logro más reciente antes de esta justa había sido darle a México su primer podio en una Copa del Mundo de Aguas Abiertas, al obtener la medalla de plata en la prueba de 3 km knockout sprint, disputada en Italia.
La pasión que el mexicano descubrió con el paso de los años lo ha llevado a conquistar otros logros, como el oro en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, la plata en el Campeonato Mundial Juvenil de Mahé 2022, el bronce en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y el lugar 12 en aguas abiertas durante los Juegos Olímpicos de París 2024, con apenas 18 años.
Una pasión que llegó tarde, pero se quedó con él
Nacido en Cuernavaca, Morelos, en 2006, el interés de Paulo por la natación llegó a los ocho años, después de intentar practicar otros deportes. El propio atleta ha reconocido que varias disciplinas llamaban más su atención que la natación, pero con el paso del tiempo descubrió el talento que tenía dentro del agua.
“Empecé a nadar por seguridad, es muy necesario que sepas nadar por seguridad en Cuernavaca. Después practiqué muchos otros deportes y, la verdad, me gustaban mucho más que nadar. Pero poco a poco me fue yendo bien en la natación. Cuando era muy chiquito era muy lento, así que intentamos en aguas abiertas. Nadé por primera vez un kilómetro y me fue bastante bien. Casi de la nada gané segundo lugar en la Olimpiada Nacional”, comentó Strehlke en entrevista con Olympics.com.
Con 15 años, Paulo ya competía en las pruebas nacionales de CONADE, donde obtuvo su primera medalla nacional. Su primer gran resultado llegó en Acapulco, en 2022, cuando, con apenas 16 años, clasificó al Campeonato Mundial Juvenil de Aguas Abiertas en Mahé, un resultado que transformó su carrera deportiva y confirmó que la natación era mucho más que un pasatiempo.
“Después de esos resultados, ya no pude parar. No podía dejar de nadar para cambiarme a otro deporte. No sé si tenía suficiente talento para hacer otros… O tal vez sí, pero ya estaba muy adentro de la natación”, agregó.
Con la mente puesta completamente en la natación, Strehlke se mudó a Alemania, donde actualmente vive y entrena. Además, compagina su preparación deportiva con sus estudios, los cuales cursa en línea para no perderse ningún entrenamiento.
De tener referentes a convertirse en uno
Ese interés que tuvo por otros deportes durante su infancia lo llevó a encontrar inspiración en figuras de distintas disciplinas, de las que intenta aprender lo mejor para aplicarlo a su carrera. Entre sus referentes se encuentran Max Verstappen en el automovilismo, Ilia Topuria en las artes marciales mixtas, Pelé y Neymar en el futbol, además del nadador italiano Gregorio Paltrinieri.
Como muchos jóvenes de su edad, Paulo prefiere dejar que los resultados lleguen como consecuencia del trabajo diario, sin obsesionarse con metas específicas.
“He conseguido cosas sin obsesionarme, sin tener una fijación; simplemente he dejado fluir mi rendimiento y que llegue a mí. Obviamente eso no significa que no me esfuerce. Lo hago todos los días y trato de dar lo mejor de mí en cada entrenamiento. Dejo que eso haga el resto del trabajo; a veces, cuando me va mal, solo pienso que es temporal. Lo aplico cuando me siento mal entrenando o en una competencia. Me recuerdo que todo es temporal, que todo pasa”, añadió en la misma entrevista.
A su corta edad, Paulo ya es un referente del estado de Morelos y una figura de orgullo para Cuernavaca. El titular del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, Juan Felipe Domínguez Robles, destacó lo conseguido por Strehlke en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, considerándolo un ejemplo no solo para los deportistas morelenses, sino para todo el país.
¿Qué sigue para Paulo Strehlke?
Al mexicano todavía le queda mucho camino por recorrer. En el horizonte aparecen los Juegos Panamericanos Lima 2027 y los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, aunque su objetivo inmediato está en seguir ampliando su legado en Santo Domingo 2026.
Strehlke aún tiene dos pruebas por disputar, por lo que mantiene intacta la posibilidad de regresar a casa con cinco medallas de oro.
Este viernes 31 de julio y sábado 1 de agosto, el mexicano competirá en las pruebas de 400 y 800 metros libres, donde buscará extender la racha que lo ha convertido en una de las grandes figuras de los Juegos.