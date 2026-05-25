NASCAR: Daniel Suárez gana en Charlotte y dedica la victoria a Kyle Busch
Daniel Suárez ganó la Coca-Cola 600, la carrera más larga del calendario de NASCAR, y lo hizo en una noche que nadie en Charlotte va a olvidar. El regiomontano de 34 años se llevó la victoria en el Charlotte Motor Speedway después de una apuesta estratégica brillante de su equipo y una defensa feroz en los reinicios finales antes de que la lluvia terminara la carrera a 27 vueltas del final. Es su tercera victoria en la NASCAR Cup Series, la primera desde 2024 y la primera en una de las llamadas "joyas de la corona" de la categoría.
La historia de Suárez en NASCAR es la de un piloto que tuvo que romper cada barrera para llegar a donde está. Nació en Monterrey, creció en las pistas de México y cruzó la frontera con un sueño que nadie le garantizaba.
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En 2016 ganó el campeonato de la Xfinity Series, la segunda división de NASCAR, con el apoyo directo de Kyle Busch, quien lo tomó bajo su ala y le dio la oportunidad que ningún otro equipo le había ofrecido. En 2022 se convirtió en el primer piloto nacido en México en ganar una carrera de la Cup Series cuando triunfó en Sonoma Raceway. Dos años después sumó su segunda victoria en Atlanta. Y anoche, en su décima temporada en la máxima categoría, conquistó Charlotte.
La victoria tuvo un peso emocional que fue más allá de la pista. Kyle Busch, dos veces campeón de NASCAR y el hombre que le abrió las puertas a Suárez en la categoría, falleció el jueves pasado a los 41 años por una neumonía que derivó en sepsis. La jornada en Charlotte comenzó con un homenaje a Busch con su esposa Samantha y su hijo Brexton presentes. Cuando Suárez bajó del coche después de ganar, sus primeras palabras fueron para él: "Esta victoria es para Kyle, para Samantha, para Brexton, para Lennix, para toda su familia. Si no fuera por Kyle, no habría sido campeón de Xfinity, no habría tenido mi oportunidad en la Cup Series."
La carrera en sí fue un ejercicio de paciencia y oportunismo. Suárez, que este año cambió de equipo al Spire Motorsports después de cinco temporadas con Trackhouse Racing, no fue el más rápido en los primeros tres segmentos. Christopher Bell ganó el tercer stage, Denny Hamlin el segundo y Kyle Larson el primero. Pero cuando faltaban menos de 50 vueltas, su jefe de equipo Ryan Sparks tomó la decisión que cambió todo: una parada en pits donde solo cambiaron dos neumáticos en lugar de cuatro. Eso le dio a Suárez la posición de pista que necesitaba. En los reinicios finales, con una flota de Toyotas detrás de él, el mexicano defendió su posición con una agresividad calculada que dejó a Bell, Hamlin, Tyler Reddick y Larson sin respuesta. Cuando la lluvia llegó después de las 11 de la noche y NASCAR declaró la carrera oficial tras 373 vueltas, Suárez estaba al frente.
Bell terminó segundo, Hamlin tercero, Reddick cuarto y Larson quinto. La carrera duró cuatro horas y 37 minutos. Para Suárez, que compite con el número 7 de Spire Motorsports y el patrocinio de Freeway Insurance, la victoria en Charlotte es la confirmación de que el cambio de equipo valió la pena. Es el único mexicano con victorias en la máxima categoría de NASCAR y ahora tiene una joya de la corona en su vitrina.
El dato que completa la historia es la conexión con otro mexicano. Suárez corre con un Chevrolet de Spire Motorsports. Chevrolet y Cadillac son las dos marcas de General Motors. Es la misma familia corporativa que tiene a Checo Pérez en la Fórmula 1 con Cadillac. Dos regiomontanos compiten para el mismo grupo automotriz en las dos categorías más importantes de sus respectivos deportes. Uno en óvalos, otro en circuitos. Los dos representan a México en el nivel más alto del automovilismo mundial.
La noche en que Charlotte despidió a Kyle Busch fue la misma en que su protegido ganó la carrera más larga del año. No hay mejor homenaje que ese.