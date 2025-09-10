SI Mexico

Nuria Diosdado, referente de la natación artística mexicana

En entrevista con Sports Illustrated, Nuria Diosdado dejó imágenes que ven en retrospectiva su paso por el deporte, en el cual se ganó su lugar como referente de la natación artística mexicana.

Yarek Gayosso

Nuria Diosdado, exintegrante del equipo de natación artística mexicana.
Nuria Diosdado, exintegrante del equipo de natación artística mexicana. / Clive Rose/Getty Images

Nuria Diosdado hace un recorrido por su andar deportivo, en el cual se destacan cuatro Juegos Olímpicos, además de ser la cara más reconocida de la natación artística mexicana. Aquí algunas frases e imágenes que detallan ese paso por las albercas.

Nuria Diosdado en imágenes

Nuria Diosdado, ex integrante del equipo mexicano de natación artística.
"Como lideresa, eres la cara del equipo. Esa posición exige una gran responsabilidad, aunque mucho de lo que implica no se ve". Nuria Diosdado. / Foto: Bruno Muñoz Tittel
Nuria Diosdado, exintegrante del equipo de natación artística mexicana.
"Está el miedo —sí, ese miedo real— a competir, a perder, a no sentirte lo suficientemente preparada, pero, aun así, mostrarle al equipo que estás lista. Así como eres quien da la cara cuando llegan las medallas, también eres quien la da en momentos difíciles". | Nuria Diosdado / Foto: Bruno Muñoz Tittel.
Nuria Diosdado, exintegrante del equipo de natación artística mexicana.
"Desde ese momento hasta mi última competencia, pasaron 14 años. Me acordaba de la Nuria de 19 años que, ante lo más duro que puede vivir una atleta, logró salir adelante. Esa imagen me impulsaba". Nuria Diosdado. / Foto: Bruno Muñoz Tittel.
Nuria Diosdado, exintegrante del equipo de natación artística mexicana.
"Prefiero lucharlo y nadarlo a quedarme aquí sentada viendo la televisión y saber que lo pude haber intentado". Nuria Diosdado. / Foto: Clive Rose/Getty Image
Nuria Diosdado, exintegrante del equipo de natación artística mexicana.
"Soy una persona que así como en el agua me gustaba que las cosas salieran perfectas, también me he encontrado con una Nuria que le encanta sorprenderse". Nuria Diosdado. / Foto: Maddie Meyer/Getty Images
Yarek Gayosso
YAREK GAYOSSO

Periodista en Sports Illustrated México, con 13 años de experiencia cubriendo eventos de gran magnitud como los Juegos Olímpicos de París 2024.

