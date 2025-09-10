Nuria Diosdado, referente de la natación artística mexicana
En entrevista con Sports Illustrated, Nuria Diosdado dejó imágenes que ven en retrospectiva su paso por el deporte, en el cual se ganó su lugar como referente de la natación artística mexicana.
Nuria Diosdado hace un recorrido por su andar deportivo, en el cual se destacan cuatro Juegos Olímpicos, además de ser la cara más reconocida de la natación artística mexicana. Aquí algunas frases e imágenes que detallan ese paso por las albercas.
Nuria Diosdado en imágenes
