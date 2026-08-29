O’Ward hereda el primer sitio del sábado y pierde la pole del domingo por tres diezmilésimas de segundo
Pato O’Ward comenzará las dos carreras de IndyCar en Milwaukee desde la primera fila. El mexicano saldrá desde el primer lugar este sábado gracias a las sanciones que recibieron los tres pilotos que lo superaron en la clasificación, mientras que el domingo ocupará el segundo cajón después de perder la pole ante Álex Palou por apenas tres diezmilésimas de segundo.
El formato para este fin de semana otorgó un valor distinto a cada una de las dos vueltas cronometradas de los pilotos. La primera definió el orden para la carrera del sábado y la segunda estableció la parrilla del domingo. O’Ward mostró velocidad y regularidad en ambos intentos, dos cualidades fundamentales en un óvalo corto como el Milwaukee Mile.
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Scott McLaughlin dominó la primera clasificación con un tiempo de 22.0738 segundos y una velocidad promedio de 165.536 millas por hora. Palou terminó segundo, David Malukas ocupó el tercer puesto y Pato quedó cuarto con 22.2779 segundos, a 0.2041 del piloto de Team Penske.
Sin embargo, McLaughlin, Palou y Malukas arrastraban una penalización de nueve posiciones por cambios de motor no autorizados. Los tres caerán al décimo, undécimo y duodécimo lugares, respectivamente, por lo que O’Ward avanzará al primer cajón y compartirá la primera fila con Josef Newgarden.
El reconocimiento oficial de la pole pertenece a McLaughlin, quien registró la vuelta más rápida y recibió el NTT P1 Award, pero Pato será el piloto que tome la bandera verde desde la posición de privilegio. Rinus VeeKay y Sting Ray Robb también recibieron sanciones de nueve lugares por la misma causa, aunque sus posiciones originales no influyeron en el ascenso del mexicano.
La segunda vuelta produjo una batalla todavía más cerrada. Palou detuvo el cronómetro en 22.1915 segundos y alcanzó una velocidad promedio de 164.658 millas por hora. O’Ward registró 22.1918 y 164.655 millas por hora. La diferencia entre ambos fue de apenas 0.0003 segundos y 0.003 millas por hora.
Tres diezmilésimas separaron al mexicano de su primera pole oficial del fin de semana. El margen muestra la igualdad entre Chip Ganassi Racing y Arrow McLaren y anticipa una pelea directa desde la primera curva del domingo. Josef Newgarden terminó tercero, seguido por Mick Schumacher, Will Power y Louis Foster.
O’Ward llega a Milwaukee en el quinto lugar del campeonato con 399 puntos, a 12 de Malukas, cuarto de la clasificación, y a 44 de Christian Lundgaard, quien ocupa el tercero. Las dos carreras representan una oportunidad para recuperar terreno en esa lucha y cerrar la temporada entre los principales protagonistas de la categoría.
El circuito también guarda un antecedente favorable para Pato, quien conquistó una de las carreras disputadas en Milwaukee durante 2024. Ahora tendrá dos oportunidades para repetir el triunfo: en la primera controlará el arranque desde el lugar que dejaron libre las sanciones y en la segunda atacará desde el exterior de la primera fila, junto a un Palou que necesitó un margen casi imperceptible para vencerlo.
Pato no obtuvo la pole oficial del sábado, pero sí tendrá el lugar más importante de la parrilla. El domingo tampoco aparecerá primero, aunque quedó a una fracción mínima de conseguirlo. Después de dos vueltas consistentes, el mexicano comenzará ambas carreras desde una posición inmejorable para transformar su velocidad en resultados.