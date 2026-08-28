Pato O’Ward regresa al lugar de su última victoria en Milwaukee
La IndyCar afrontará uno de sus fines de semana más exigentes de la temporada con dos carreras consecutivas en el Milwaukee Mile. Pato O’Ward llegará a un escenario que conoce bien y en el que ya subió a lo más alto del podio, con una oportunidad doble para conseguir su segunda victoria de 2026 y fortalecer su posición durante el cierre del campeonato.
Las dos pruebas se celebrarán en el mismo óvalo. La primera tendrá lugar el sábado 29 de agosto y la segunda se disputará el domingo 30. Cada una constará de 250 vueltas y contará como una ronda independiente del campeonato. No habrá una carrera en circuito y otra en óvalo: ambas se realizarán en el Milwaukee Mile, una pista de 1.015 millas y cuatro curvas situada en West Allis, Wisconsin.
El doble programa no responde a una modificación de última hora. La IndyCar incluyó las dos carreras desde la publicación del calendario para recuperar un formato que ya utilizó en Milwaukee durante 2024. La pista celebró una sola prueba en 2025, pero volvió a recibir una doble fecha para 2026. Serán las rondas 16 y 17 de un campeonato de 18 carreras, antes de la final del 6 de septiembre en Laguna Seca.
Para Pato, Milwaukee representa mucho más que una oportunidad para sumar puntos. El mexicano ganó la primera carrera del doblete de 2024 después de arrancar desde la sexta posición. Aquel día lideró 133 de las 250 vueltas y obtuvo una de sus mejores victorias en óvalo con Arrow McLaren. Su segunda prueba del fin de semana terminó de forma anticipada por un problema en la caja de cambios, una muestra de lo rápido que puede cambiar la situación entre una carrera y otra.
O’Ward llegará en el quinto lugar del campeonato con 399 puntos, a 154 del líder Álex Palou. Su posibilidad de conquistar el título todavía existe en términos matemáticos, aunque necesita resultados prácticamente perfectos y varios tropiezos del español. El objetivo más realista pasa por regresar al podio, ganar alguna de las dos carreras y recortar los 12 puntos que lo separan de David Malukas, cuarto de la clasificación.
El piloto de Arrow McLaren suma una victoria esta temporada, conseguida en Mid-Ohio, además de ocho resultados entre los cinco primeros. Su posición promedio de salida es 8.4 y su promedio de llegada es 8.3, cifras que reflejan constancia, pero también la falta de más triunfos para sostener una pelea directa contra Palou. Milwaukee puede ofrecerle la oportunidad que necesita para terminar el año como una de las figuras principales de la categoría.
El trazado favorece las cualidades del mexicano. Aunque el Milwaukee Mile parece sencillo por sus cuatro curvas, la poca inclinación de la pista exige precisión, cuidado de los neumáticos y un auto estable durante recorridos largos. Los pilotos deben encontrar diferentes líneas para superar a los rezagados, mientras los equipos necesitan reaccionar ante el desgaste y los periodos de bandera amarilla.
La clasificación también tendrá un formato especial. Cada piloto completará dos vueltas cronometradas consecutivas: el tiempo de la primera definirá la parrilla del sábado y el de la segunda establecerá el orden del domingo. Un error puede comprometer una carrera, pero no necesariamente las dos, por lo que Pato tendrá que encontrar velocidad desde el primer intento sin arriesgar de más.
Arrow McLaren contará con tres oportunidades a través de O’Ward, Christian Lundgaard y Nolan Siegel. Lundgaard ocupa el tercer puesto del campeonato con 443 puntos, mientras Pato aparece quinto. Los resultados de ambos también serán importantes para el equipo durante su batalla por cerrar la temporada como la principal amenaza para Chip Ganassi y Team Penske.
La lucha por el título añadirá presión al fin de semana. Palou conserva una ventaja de 91 puntos sobre Kyle Kirkwood, pero su vigésimo puesto en Washington permitió que el campeonato recuperara algo de tensión. El español podría asegurar su quinta corona en Milwaukee, mientras sus perseguidores necesitan aprovechar las dos carreras para prolongar la definición hasta Laguna Seca.
Pato no controla esa batalla, pero sí su propio cierre de temporada. El mexicano regresa al óvalo en el que demostró que puede dominar una carrera completa y tendrá dos oportunidades en menos de 24 horas. Milwaukee representa una prueba de velocidad, resistencia y capacidad de recuperación, pero también el mejor escenario para que O’Ward vuelva a ganar antes de la última fecha del campeonato.