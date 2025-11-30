De paseos familiares a la élite: la historia de Jessica Salazar en el ciclismo
Jessica Salazar comenzó en el ciclismo jugando en familia. Esta diversión de andar en bicicleta se transformó gradualmente en un sueño profesional.
Jessica cuenta en entrevista con Sports Illustrated México cómo su padre ––aficionado al ciclismo de montaña–– la introdujo a ella y a sus hermanos en el deporte de una forma recreativa, a través de paseos familiares y cursos de verano. Sus padres posteriormente buscaron competencias infantiles que ofrecían premios, lo que hizo más atractiva la experiencia.
Este inicio lúdico y recreativo evolucionó gradualmente hacia un camino más competitivo y profesional con la participación de eventos estatales, nacionales y la invitación a la Selección Jalisco, que marcó el comienzo de su dedicación en el alto rendimiento.
"Sueño con ir a otros Juegos Olímpicos y pues buscar la medalla, además me da dicha tener unos Juegos Olímpicos en este continente".- Jessica Salazar, ciclista olímpica
Su primera bicicleta era de color rojo, pesada y hecha de fibra de cancel en lugar de fibra de carbón ––una rodada 26–– la cual empezó a usar alrededor de los 11 o 12 años. La diversión, la conexión con la naturaleza, el gusto por las bajadas y su habilidad por descender una famosa bajada en Tapalpa fueron parte de su evolución de un pasatiempo familiar a una trayectoria competitiva.
El olor a pino y tierra húmeda, el clima fresco del bosque. Estas sensaciones la transportan a su infancia y a los comienzos de su carrera.
Sus objetivos crecieron de manera escalonada: primero, ser parte de la Selección Estatal ––lográndolo en BMX tras no conseguirlo en ciclismo de montaña––. Luego, buscar medallas en la Olimpiada Nacional, ser campeona Nacional e integrar la Selección Nacional para campeonatos panamericanos y mundiales. Y, finalmente, aspirar a los Juegos Olímpicos. Estas metas se fueron construyendo una a una.
En 2013, como juvenil y con un calendario cargado de competencias en ambas modalidades, se dio cuenta de sus capacidades para ser ciclista profesional. Se reconocía como una de las mejores en BMX de México y con cualidades en pista, aunque no estaba 100 por ciento enfocada en esta última. Y en el Bosque Centinela y el Bosque Primavera eran los lugares donde más practicaba montaña.
Después de un exitoso año como juvenil ––que incluyó un Campeonato Mundial y su participación en Juegos Centroamericanos en BMX, sufrió un accidente en una competencia en Aguascalientes en 2014. En este incidente, a los 18 años, chocó contra una corredora y se rompió el ligamento de la rodilla al caer sobre una superficie de tierra endurecida, lo que la mantuvo fuera de competencia por seis meses.
"A la Jessica de 11 años le diría que siempre encuentre esa felicidad y ese gozo, que sueñe en grande, que nunca se ha imaginado hasta dónde puede llegar".- Jessica Salazar, ciclista olímpica
Durante su recuperación, la ciclista mexicana Daniela Gaxiola la contactó, reconoció sus calidades y le propuso formar parte del equipo de ciclismo de pista. Gaxiola le prestó una bicicleta y la animó a entrenar. Este accidente y la posterior oportunidad la llevaron a reflexionar sobre la mayor probabilidad de caídas en BMX y la falta de pistas adecuadas en México para competir a nivel mundial.
Como resultado, en 2015, Jessica tomó la decisión de competir en su última Olimpiada de BMX para luego enfocarse 100 por ciento en el ciclismo de pista para priorizar su integridad física y su futuro en el deporte.
A pesar de la gravedad, nunca pensó en retirarse y se dedicó por completo a su rehabilitación. Se fortaleció y regresó a la bicicleta, primero de forma estática a los tres meses y luego competitivamente hasta los seis meses. Guardaba una sensación de emoción por volver.
Escucha música instrumental cuando se prepara. Se describe como una persona “muy seria” y concentrada. Elimina las distracciones y se enfoca en la movilidad y en los sprints. Su calentamiento previo dura entre una hora a hora y media, después entrada en “mood competencia” una o dos horas antes.
Su especialidad es el ciclismo de pista de velocidad, específicamente la primera vuelta de la prueba por equipos. La función es actuar “como una liebre” saliendo “a toda velocidad” para guiar a su compañera. Esta posición exige “cero errores” y ser “muy exacta” en la salida ––donde cada milésima de segundo cuenta–– y ser “muy explosiva” para ganar velocidad rápidamente, lo que implica “mucha responsabilidad” para el equipo. En la salida hay un conteo de 50 segundos y un aparato detiene la bicicleta por eso subraya la necesidad de ser muy exacta y “tener la mente muy despierta”.
Lo compara con la Fórmula Uno. La ciclista mexicana habla de tener un cuerpo técnico altamente preparado y coordinado, deportes donde la exactitud es clave. Su equipo debe ser muy preciso en las acciones previas a subirse a la bicicleta, debido al limitado tiempo antes de la cuenta regresiva. Este trabajo meticuloso y los “días de prueba físicos” son aspectos cruciales de su preparación que el público no suele percibir, pero fundamentales para su desempeño en la velocidad por equipos, donde su rol como primera ciclista exige “cero errores” y máxima exactitud.
Un día de prueba o chequeo es un día relativamente relajado en comparación con los días de entrenamiento, en estos días se realizan más de tres repeticiones de sprints a máxima velocidad. Los días de prueba implican solo una o dos repeticiones. Jessica enfatiza que como atleta de velocidad siempre debe dar el 100 por ciento en cualquier día, incluso si se siente cansada o torpe. Aunque reconoce que las deportistas son seres humanos con emociones, cansancio y estrés.
Llegaba el momento más desafiante en su carrera deportiva: la exclusión de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Esta situación implicó “alzar la voz” sobre un tema mediático. Le hicieron perder la oportunidad olímpica. Jessica considera que esta situación provocó un cambio positivo en el ciclismo mexicano y a la formación de una nueva federación.
Pese a la gran presión, tristeza y rabia que sintió, el acompañamiento psicológico y el apoyo de su equipo de trabajo fueron cruciales para sobrellevar la situación de manera saludable, sin considerar el retiro. Tomó la decisión de no aceptar ir a los Juegos Olímpicos quitándole el lugar a alguien más ––lección que considera la mejor–– que le permitió ser congruente consigo misma.
El ciclismo de pista brilló en los Juegos Olímpicos de París 2024 con un histórico quinto lugar. A este resultado llegó recientemente el título mundial de Yareli Acevedo. Jessica destaca que se debe a mayor fogueo, apoyo integral y una nueva visión que antes faltaba para mejorar el ciclismo.
Jessica sueña con competir en los Los Ángeles 2028 y buscar una medalla. En sus memorias guarda tres momentos: cuando rompió el récord mundial, el subcampeonato del mundo y el quinto lugar en París 2024. Son esos instantes donde ha sentido las recompensas.
Al recordar sus inicios en el ciclismo a los 11 años, cuando disfrutaba de andar en bicicleta por diversión y el olor de la naturaleza ––especialmente el olor a pino de los bosques–– se diría: “que siempre encuentre felicidad y gozo en lo que hace, que sueñe en grande porque nunca se imaginaría hasta dónde puede llegar”.