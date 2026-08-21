Pato O’Ward afronta un territorio desconocido en la histórica carrera de Washington
La IndyCar disputará este fin de semana una de las carreras más particulares de su historia. Por primera vez, la categoría competirá en las calles de Washington, D.C., alrededor del National Mall y frente a algunos de los monumentos más reconocidos de Estados Unidos. El Freedom 250 celebrará los 250 años de la independencia del país y ofrecerá a Pato O’Ward una nueva oportunidad para escalar posiciones durante la recta final de la temporada.
El mexicano llega con impulso después de una notable remontada en Markham. Una penalización por cambio de motor lo mandó al lugar 23 de la parrilla, pero evitó los numerosos incidentes de la carrera y recuperó 18 posiciones hasta terminar quinto. El resultado representó su octavo top cinco del año y confirmó su capacidad para rescatar puntos incluso cuando el fin de semana comienza en condiciones adversas.
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Después de 14 carreras, O’Ward ocupa el quinto lugar del campeonato con 385 puntos. Alex Palou lidera con 542, seguido por Kyle Kirkwood con 409, David Malukas con 405 y Christian Lundgaard con 403. Aunque la diferencia con Palou es amplia, Pato sólo se encuentra a 24 puntos del segundo puesto, a 20 del tercero y a 18 de su compañero en Arrow McLaren. Una actuación fuerte en Washington podría modificar por completo esa zona de la clasificación.
El duelo interno con Lundgaard también será uno de los puntos centrales. El danés acumula dos victorias y ocupa el cuarto lugar, pero O’Ward posee ocho resultados dentro de los cinco primeros, frente a los seis de su compañero. Pato consiguió su único triunfo de la temporada en Mid-Ohio, donde superó precisamente a Lundgaard para completar el primer 1-2 de Arrow McLaren en 2026.
Washington colocará a todos los equipos frente a una pista sin antecedentes. El circuito callejero tendrá 1.7 millas, siete curvas y una recta principal de 0.4 millas sobre Pennsylvania Avenue. La carrera aumentó su distancia original hasta 147 vueltas para completar las 250 millas que dan nombre al evento. Los autos también pasarán cerca del Capitolio, el Monumento a Washington, el Museo Nacional del Aire y el Espacio y la Galería Nacional de Arte.
La ausencia de información previa convierte las prácticas y la clasificación en sesiones decisivas. Los equipos tendrán que descubrir los niveles de adherencia, el desgaste de los neumáticos, el consumo de combustible y los puntos adecuados para adelantar. La recta principal puede ofrecer la mejor oportunidad de rebase, mientras las zonas estrechas castigarán cualquier error. Una bandera amarilla también podría alterar las estrategias debido a la cantidad de vueltas y al tiempo que los pilotos pasarán entre muros.
O’Ward ya demostró en Markham que puede avanzar en un circuito nuevo, pero Washington exige una clasificación mucho más limpia. Partir cerca del frente reduciría el riesgo de contactos y permitiría que Arrow McLaren controle la estrategia. El mexicano también necesita evitar otra sanción técnica después del cambio de motor que condicionó su carrera anterior.
Alex Palou llegará como el rival a vencer. El español suma seis victorias, seis poles y 11 top cinco durante las primeras 14 fechas. Su ventaja de 133 puntos sobre Kirkwood le permite acercarse a su quinto campeonato, pero la lucha detrás de él permanece abierta. Apenas seis unidades separan al segundo del cuarto lugar, mientras Pato aparece a sólo 24 puntos de Kirkwood.
La actividad comenzará el sábado 22 de agosto. La primera práctica será a las 7:00 de la mañana, la segunda a las 11:00 y la clasificación a las 3:00 de la tarde, tiempo del centro de México. El calentamiento se celebrará el domingo a las 7:00 de la mañana y la carrera comenzará a las 11:00.
Washington representa mucho más que una nueva sede para la IndyCar. También abre una oportunidad directa para que O’Ward transforme su regularidad en otro resultado importante. Después de remontar en Canadá, el mexicano necesita un fin de semana sin penalizaciones, una posición de salida competitiva y una ejecución precisa. En un circuito que nadie conoce, la adaptación puede valer tanto como la velocidad.