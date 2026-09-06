Pato O’Ward cierra cuarto el campeonato tras un final cuesta arriba en Laguna Seca
Pato O’Ward no pudo extender el impulso de su histórico doblete en Milwaukee y concluyó la temporada 2026 de IndyCar con un undécimo lugar en el Gran Premio de Monterey. El mexicano arrancó décimo, perdió una posición y quedó fuera de la pelea por el subcampeonato, mientras Scott McLaughlin convirtió la pole en victoria y rompió una sequía de más de dos años sin triunfos.
O’Ward llegó a Laguna Seca con la posibilidad de encadenar tres victorias y con apenas cuatro puntos de desventaja frente a Christian Lundgaard, quien ocupaba el segundo sitio del campeonato. Kyle Kirkwood también formaba parte de una lucha que separaba a los tres pilotos por solamente cuatro unidades. Sin embargo, el ritmo del Arrow McLaren número 5 nunca le permitió incorporarse al grupo que disputó el podio.
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La carrera comenzó con un incidente entre Sting Ray Robb y Dennis Hauger. El contacto mandó al noruego contra la barrera y provocó la única bandera amarilla de la prueba. Robb recibió una sanción de detención por diez segundos, mientras Hauger quedó fuera sin completar una vuelta.
Tras el reinicio, McLaughlin mantuvo el control frente a Álex Palou. El campeón intentó atacar al neozelandés en la primera curva, pero el piloto de Penske protegió el liderato. La degradación de los neumáticos y las distintas estrategias transformaron el orden durante las detenciones, aunque McLaughlin siempre conservó una posición favorable para recuperar la punta.
Pato pasó gran parte de la tarde dentro del tráfico. El mexicano completó tres paradas y registró ocho adelantamientos en pista, pero no consiguió convertirlos en un avance dentro de la clasificación. Laguna Seca volvió a exigir precisión en cada cambio de dirección y castigó a un Arrow McLaren que careció del ritmo necesario para acercarse a los primeros lugares.
La diferencia con sus rivales directos terminó por definir el campeonato. Kirkwood avanzó desde el sexto puesto de salida hasta el segundo y aseguró el subcampeonato. Lundgaard remontó desde el undécimo lugar hasta el sexto y cerró la temporada en la tercera posición, justo por delante de O’Ward. El mexicano concluyó cuarto después de una campaña con tres victorias: Mid-Ohio y las dos carreras de Milwaukee.
En la punta, McLaughlin resistió la presión final de Kirkwood y ganó por 1.3739 segundos. Alexander Rossi completó el podio y firmó su mejor resultado de la temporada, mientras Felix Rosenqvist terminó cuarto en su despedida de Meyer Shank Racing. David Malukas ocupó el quinto puesto y Lundgaard llegó sexto.
Palou vivió una carrera mucho más complicada. El español arrancó segundo, pero una segunda etapa con neumáticos blandos le hizo perder terreno frente a Kirkwood y Rossi. Una parada adicional lo relegó hasta el fondo del grupo y, aunque recuperó diez posiciones, solamente pudo terminar octavo. El resultado no modificó una temporada que ya le había entregado su quinto campeonato y el cuarto consecutivo.
Scott Dixon concluyó decimoséptimo en su última carrera con Chip Ganassi Racing, equipo con el que construyó una de las sociedades más exitosas de la historia de IndyCar. Así terminó una etapa de 25 temporadas, 58 victorias y seis campeonatos entre el piloto y la organización.
Pato tampoco encontró el cierre que buscaba, pero su reacción durante la parte final del calendario cambió la lectura de su año. Las tres victorias y el doblete sin precedentes de Milwaukee confirmaron que conserva la velocidad para competir contra los mejores. Laguna Seca expuso la tarea pendiente: trasladar esa fortaleza a todos los circuitos y sostenerla durante una temporada completa para convertir las victorias aisladas en una verdadera pelea por el campeonato.