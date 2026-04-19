Pato O'Ward sale segundo en Long Beach: su mejor clasificación en seis intentos
Pato O'Ward logró el segundo lugar en la clasificación del Acura Grand Prix de Long Beach y largará este domingo desde la primera fila por primera vez en seis participaciones en este circuito callejero de California. El regiomontano de Arrow McLaren marcó un tiempo de 1:07.7919 en el Fast Six para quedar a apenas unas milésimas de la pole, en lo que representa el mejor punto de partida de su carrera en Long Beach.
La sesión tuvo tres fases. En el primer grupo del Fast 12, Pato entró por el segundo grupo y marcó el segundo mejor tiempo de ese segmento. La actuación lo colocó directamente en el Fast Six, la ronda definitiva donde los seis mejores hacen una vuelta lanzada individual para definir la primera fila y más. El formato, nuevo este año para todos los circuitos urbanos del calendario, exige que cada piloto elija su compuesto antes de salir y no haya margen para el error.
En el Fast Six, Felix Rosenqvist de Meyer Shank Racing fue el más rápido de la sesión y se llevó la pole. El sueco, que no había terminado mejor que decimosegundo en las primeras cuatro fechas del año, encontró en Long Beach el circuito donde volver a ser él mismo. Ya en 2024 se había llevado la pole aquí. Detrás, Pato completó su vuelta sin errores para asegurar el segundo lugar. Alex Palou saldrá tercero y Kyle Kirkwood cuarto. Los dos líderes del campeonato, los dos con las peores posiciones de salida entre los favoritos.
El resultado tiene un peso especial porque Long Beach no ha sido el circuito de Pato. En sus seis participaciones previas, el promedio de clasificación fue la posición 9.5, y en carrera el promedio fue el puesto 15. Un quinto lugar en 2021 sigue siendo su único Top 10 en este trazado. El dato habla solo. Llegar al Fast Six y terminar segundo es una ruptura con todo ese historial.
La señal llegó desde las prácticas del sábado. Pato marcó el segundo mejor tiempo en la sesión matutina con el compuesto duro, el mismo con el que la mayoría de pilotos esperaba tener problemas. Kirkwood fue el más rápido de esa práctica, pero en clasificación el regiomontano lo superó. El Chevrolet número 5 de Arrow McLaren llegó a Long Beach con velocidad real, no solo con esperanzas.
El contexto del campeonato le da más peso a la clasificación. Después del decimoséptimo lugar en Barber hace tres semanas, Pato cayó al sexto lugar del campeonato con 106 puntos, a 50 del líder Kirkwood. Una victoria en Long Beach mañana vale 50 puntos. El podio acerca. Salir segundo en un circuito donde los muros están en todos lados y los adelantamientos son difíciles es el mejor escenario posible para Pato antes de la carrera.
En la historia reciente de Long Beach, el ganador salió desde la primera fila en siete de las últimas 17 ediciones. Pato tiene la posición, tiene el ritmo y tiene la deuda de Barber sin saldar. Este domingo, por primera vez en seis intentos, el mexicano no sale a remontar. Sale a ganar.