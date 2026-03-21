SI Mexico

Plata histórica para Erick Portillo en Mundial bajo techo

Erick Portillo logró un salto de 2.30 m para ganar plata en el Mundial bajo techo en Polonia, consiguió el primer metal para México desde 1999 y firmando su mejor marca personal.

Yarek Gayosso

Erick Portillo gana medalla histórica.
Erick Portillo gana medalla histórica. / Dan Mullan/Getty Images

El mexicano Erick Portillo ganó una histórica medalla de plata en el salto de altura del Campeonato Mundial Bajo Techo en Polonia.

Con un salto de 2.30 metros logró no solo su mejor marca personal sino que consiguió la primera presea de México en esta disciplina en un Mundial Indoor.

La medalla de oro fue para el ucraniano Oleh Doroshchuk con 2.30 m (criterio de desempate) y el bronce para el jamaicano Raymond Richards y el coreano Sanghyeong Woo con 2.26 metros

Te podría interesar: De la rama de un árbol al podio: los primeros saltos de Erick Portillo

Erick Portillo.
Erick Portillo. / Michael Steele/Getty Images

La primera medalla para México en Mundiales bajo techo fue de Ernesto Canto en Indianápolis 1987 y en 1999 Alejandro Cárdenas.

Published |Modified
Yarek Gayosso
YAREK GAYOSSO

Periodista en Sports Illustrated México, con 13 años de experiencia cubriendo eventos de gran magnitud como los Juegos Olímpicos de París 2024.

Home/Más deporte