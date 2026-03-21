Plata histórica para Erick Portillo en Mundial bajo techo
Erick Portillo logró un salto de 2.30 m para ganar plata en el Mundial bajo techo en Polonia, consiguió el primer metal para México desde 1999 y firmando su mejor marca personal.
El mexicano Erick Portillo ganó una histórica medalla de plata en el salto de altura del Campeonato Mundial Bajo Techo en Polonia.
Con un salto de 2.30 metros logró no solo su mejor marca personal sino que consiguió la primera presea de México en esta disciplina en un Mundial Indoor.
La medalla de oro fue para el ucraniano Oleh Doroshchuk con 2.30 m (criterio de desempate) y el bronce para el jamaicano Raymond Richards y el coreano Sanghyeong Woo con 2.26 metros
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La primera medalla para México en Mundiales bajo techo fue de Ernesto Canto en Indianápolis 1987 y en 1999 Alejandro Cárdenas.
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