Pogačar abre un abismo antes de que la Vuelta llegue a España
La Vuelta a España todavía no ha pisado territorio español y Tadej Pogačar ya construyó una ventaja que alteró por completo la lucha por el título. Tras la cuarta jornada del calendario, el esloveno ocupa el primer lugar de la clasificación general con 3 minutos y 21 segundos sobre Primož Roglič, 3:32 respecto a Enric Mas y 3:44 frente a Sepp Kuss. La tercera etapa quedó cancelada por una tormenta de granizo y no entregó resultados, por lo que el líder abrió esa diferencia después de apenas tres días con tiempos oficiales.
Pogačar estableció su dominio desde la contrarreloj inaugural de Mónaco. Ganó aquel recorrido de 9.4 kilómetros por sólo nueve centésimas sobre Ethan Hayter y se colocó el maillot rojo por primera vez en su carrera. Después conservó el liderato durante la segunda etapa, que terminó con victoria de Matthew Brennan, antes de que el clima impidiera la disputa completa de la tercera jornada.
Te puede interesar: Isaac del Toro completa el 1-2 de UAE; Pogačar gana la etapa 14 del Tour
El verdadero golpe llegó en Andorra. La cuarta etapa presentó un recorrido de 104.8 kilómetros y cerca de 3,000 metros de desnivel. Pogačar lanzó su ataque a 50.5 kilómetros de la meta después de que Jay Vine cediera terreno. El esloveno explicó que no quería quedar aislado frente a varios aspirantes de la clasificación general, por lo que prefirió tomar la iniciativa.
Nadie pudo responder. El ciclista del UAE Team Emirates-XRG alcanzó una diferencia superior a tres minutos y completó una exhibición individual hasta Andorra la Vella. Cruzó la meta con 2:39 de ventaja sobre Jarno Widar y Felix Gall, en el triunfo en solitario más largo de su carrera dentro de una Gran Vuelta. También consiguió su segunda victoria de esta edición y la quinta de su trayectoria en la ronda española.
La magnitud de su ventaja se entiende mejor al observar el resto de la clasificación. Roglič, segundo a 3:21, y Jay Vine, décimo a 4:11, están separados por sólo 50 segundos. La pelea entre los perseguidores permanece cerrada, pero Pogačar ya posee un margen superior a tres minutos sobre todos ellos. Enric Mas aparece tercero, Sepp Kuss ocupa el cuarto puesto y Oscar Onley completa los primeros cinco lugares a 3:45 del líder.
La carrera que Pogačar pretende conquistar es la más joven de las tres Grandes Vueltas. La primera edición comenzó el 29 de abril de 1935 con una etapa entre Madrid y Valladolid, contó con 14 jornadas y terminó nuevamente en la capital española. El belga Gustaaf Deloor fue su primer campeón y repitió el título un año después.
La Vuelta ocupó durante décadas un espacio primaveral en el calendario, muy próximo al Giro de Italia, lo que dificultó la presencia de algunas figuras internacionales. El cambio llegó en 1995, cuando la competencia pasó al final del verano y encontró una posición más favorable después del Tour de Francia. Esa modificación fortaleció su convocatoria y abrió la puerta a dobletes como el Tour-Vuelta que Chris Froome consiguió en 2017.
La identidad del líder también cambió con el paso de los años. La primera edición utilizó un maillot naranja; después aparecieron prendas blancas, amarillas y doradas. El rojo se convirtió en el color definitivo de la clasificación general en 2010 y desde entonces alcanzó una identidad comparable con el amarillo del Tour y el rosa del Giro.
Roberto Heras y Primož Roglič comparten el récord histórico de la competencia con cuatro títulos cada uno. El español ganó en 2000, 2003, 2004 y 2005, mientras que el esloveno se coronó en 2019, 2020, 2021 y 2024. Roglič, precisamente el principal perseguidor de Pogačar en esta edición, busca convertirse en el primer ciclista con cinco victorias absolutas.
El margen de Pogačar permitirá al UAE Team Emirates-XRG administrar la carrera con mayor tranquilidad, mientras sus rivales tendrán que asumir riesgos para recuperar tiempo. Sin embargo, todavía quedan 17 etapas y buena parte de las principales dificultades montañosas. Ascensos como Aitana, Calar Alto, La Pandera, Peñas Blancas y el Collado del Alguacil mantienen abierta una competencia en la que una caída, una avería o una mala jornada pueden transformar la clasificación.
Pogačar tampoco llegó sólo en busca de otro título. La Vuelta representa la única Gran Vuelta que todavía no aparece en su palmarés. El esloveno conquistó cinco veces el Tour de Francia, en 2020, 2021, 2024, 2025 y 2026, además del Giro de Italia de 2024. Un triunfo en Granada lo convertiría en el noveno ciclista de la historia que gana al menos una vez el Giro, el Tour y la Vuelta.
Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali y Chris Froome formaron durante años ese grupo exclusivo. Jonas Vingegaard se convirtió en su octavo integrante después de conquistar el Giro de Italia de 2026. Pogačar tiene ahora la posibilidad de unirse a ellos y completar una colección reservada para las figuras más grandes del ciclismo.
El alcance de la hazaña sería todavía mayor. Si conserva el maillot rojo hasta el final, habrá ganado sus últimas cinco participaciones en Grandes Vueltas: el Giro y el Tour de 2024, el Tour de 2025, el Tour de 2026 y la Vuelta de 2026. Su última derrota en una carrera de tres semanas ocurrió en el Tour de 2023, cuando terminó segundo detrás de Vingegaard.
El título también le permitiría completar el doblete Tour-Vuelta durante una misma temporada. Desde que la ronda española ocupa su lugar actual al final del verano, Froome es el único ciclista que conquistó ambas pruebas en un mismo año. Pogačar ya obtuvo el doblete Giro-Tour en 2024 y ahora puede añadir otra combinación extraordinaria a su trayectoria.
La relación del esloveno con esta carrera comenzó en 2019, cuando disputó su primera Gran Vuelta a los 20 años. Ganó tres etapas y terminó tercero en la clasificación general. Siete años después regresó como la máxima figura del ciclismo mundial, obtuvo dos triunfos en las primeras cuatro jornadas del calendario y abrió una diferencia que ya obliga a todos sus rivales a cambiar de estrategia.
La Vuelta aún no está resuelta, pero Pogačar necesitó muy poco tiempo para colocarla bajo su control. El líder dispone de 3 minutos y 21 segundos, un equipo poderoso y 17 etapas entre él y la pieza que falta en su palmarés. España será ahora el escenario de una persecución contra el corredor que ya tomó distancia y contra una historia que comenzó en 1935.