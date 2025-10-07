Pogacar reina por 107ª vez; Del Toro cierra Top 10 en Tre Valli Varesine
Tadej Pogacar volvió a reinar en un terreno familiar al conquistar el título en Tre Valli Varesine para obtener su victoria 107.
A 28 kilómetros de la meta Isaac del Toro decidió lanzarse al ataque y pelar por la carrera. Su papel inicial era el de proteger y acompañar al su compañero de equipo, quien llegaba con el prestigio de ser campeón del mundo y campeón europeo.
El mexicano cerró en octava posición tras un cierre masivo. Formaba parte del grupo de siete persecutores, pero una desaceleración en los últimos kilómetros permitió que el pelotón se reagrupara. La ventaja sobre el siguiente grupo no era suficiente y eso abrió la puerta a un final más cerrado de lo esperado.
El danés Albert Withen Philipsen se quedó con el segundo lugar y el francés Julian Alaphilippe, completó el podio. El mexicano Isaac del Toro (8) y el colombiano Sergio Higuita (5) fueron los dos latinoamericanos dentro del Top 10, a +0.45 del primer lugar.
Fue a 21 kilómetros de la meta cuando Pogacar se fugó y logro su primera victoria después del campeonato europeo. Tadej realizó un ataque inteligente en el descenso final del Montello y levantó los brazos en solitario en la meta con un tiempo de 4:34:28.
El UAE Team Emirates - XRG llega a 91 victorias en la temporada, que lo convierten en el equipo más ganador de la campaña y con récord histórico.
El próximo jueves 9 de octubre Isaac competirá en Gran Piemonte en búsqueda de su victoria 15 de la temporada.