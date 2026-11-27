El norirlandés Aaron Beggs y el brasileño Robson de Oliveira fueron reconocidos este jueves 26 de noviembre con el Premio Internacional al Juego Limpio 2026, otorgado por el Comité Internacional de Fair Play en colaboración con World Athletics. Ambos corredores renunciaron a la posibilidad de mejorar sus marcas personales durante el Maratón de Boston, celebrado el pasado 20 de abril, para ayudar al estadounidense Ajay Haridasse a completar los 42.195 kilómetros.

Haridasse, estudiante de 21 años de la Universidad Northeastern y capitán de corredores de fondo del club de atletismo de dicha institución, perdió fuerza en las piernas durante la recta final del trayecto. “Sentía las piernas muy pesadas en la milla 22. Diría que fue entonces cuando comenzaron los calambres”, declaró el estadounidense a Northeastern Global News. Beggs fue el primero en detenerse para ayudarlo a levantarse, pero al ver que no podía mantenerse de pie, De Oliveira se unió para sostenerlo.

Los tres avanzaron juntos hasta cruzar la meta, en una escena que se viralizó en redes sociales. “Mi instinto natural fue ayudar. Me educaron para poner a los demás antes que a mí mismo”, explicó Beggs al periódico The Irish News.

De Oliveira terminó la competencia en 2:44:26, seguido por Haridasse con 2:44:32 y Beggs con 2:44:36, quien ocupó la posición 1,884 de entre los cerca de 30 mil participantes. De acuerdo con Athletics Northern Ireland, los tres recibieron atención médica al finalizar la carrera, pues el brasileño se lastimó debido al esfuerzo físico. Dos días después de la competencia, Haridasse regresó a sus prácticas profesionales en las oficinas de New Balance, en Massachusetts. “Gracias de verdad. Significa muchísimo para mí”, le expresó Haridasse a Beggs durante una entrevista con CNN.

“Entendí que el tiempo era solo un número”, declaró De Oliveira a World Athletics. El brasileño, de 36 años y padre de tres hijos, trabaja como operador de maquinaria en la industria metalúrgica de São Bernardo do Campo y empezó a correr en 2016, cuando participó en una prueba de cinco kilómetros. Diez semanas después de su participación en Boston, logro mejorar su marca personal en el maratón al registrar un tiempo de 2:38:57, según los Musial Awards. “Ajay merece tanto reconocimiento como nosotros. Demostró una fuerza y una resiliencia increíbles aquel día”, expresó De Oliveira, según publicó el medio brasileño Globo.

Por su parte, Beggs, de 40 años, trabaja en mantenimiento y forma parte del North Down Athletic Club, en Irlanda del Norte. Empezó a practicar running de manera habitual en 2023 y tiene como referente a la atleta olímpica Ciara Mageean, declaró al periódico The Irish News. El norirlandés se asombró de que nunca imaginó ganar el premio al competir contra deportistas de élite entre los nominados. Los ganadores fueron elegidos mediante la votación de un jurado especializado y de los aficionados a través de las redes sociales de World Athletics.

Por su parte, Sebastian Coe, presidente del organismo, destacó que la decisión de ambos corredores de detenerse para ayudar a Haridasse, pese al desgaste físico de la carrera, refleja el verdadero espíritu deportivo, según publicó el medio brasileño Globo.

El pasado 21 de noviembre, Beggs y De Oliveira recibieron otro reconocimiento por su gesto en los Musial Awards, en San Luis, Misuri. Un día después, siete meses después de conocerse en Boston, volvieron a correr juntos en un maratón por relevos bajo el nombre de Boston Marathon Sportsmanship 2026. “Tres desconocidos, tres continentes diferentes, ahora amigos para toda la vida”, expresó Beggs a The Irish News.