Preparan el regreso de la Vuelta a México para 2027
El creciente interés por el ciclismo mexicano, impulsado por los éxitos internacionales de Isaac del Toro, ha despertado la idea de revivir la Vuelta a México, una de las competencias más emblemáticas del ciclismo latinoamericano, suspendida desde 2017 y con intención de reeditar para 2027.
De acuerdo con Bernardo de la Garza, presidente de la Federación Internacional de Ciclismo de México, el proyecto se encuentra en una fase inicial de conversaciones y se presentará a la Unión Ciclista Internacional.
“Este proyecto busca revivir una carrera ciclista de gran magnitud en México, con la esperanza de ser lo suficientemente atractiva para que ciclistas de alto nivel, como Isaac del Toro, puedan participar”, explicó De la Garza en entrevista.
El plan contempla presentar la propuesta formal a mediados del próximo año ante la Unión Ciclista Internacional (UCI), con el objetivo de asegurar un lugar en el calendario mundial, idealmente durante el primer bimestre del año.
También te podría interesar: Isaac del Toro, los orígenes del éxito
No obstante, su realización requerirá una suma de esfuerzos entre patrocinadores, gobiernos estatales y autoridades deportivas.
“Para que la carrera se concrete, se necesita el interés de los estados por donde pasaría el recorrido, además del apoyo de patrocinadores y la coordinación de las autoridades deportivas del país”, detalló De la Garza.
Ecos desde el pelotón: entusiasmo y nostalgia
El proyecto ha despertado ilusión entre ciclistas mexicanos de distintas generaciones.
Para Éder Frayre, seleccionado nacional y olímpico, la noticia representa una oportunidad largamente esperada.
“Significa muchísimo, es algo que ha faltado. Que vengan competidores extranjeros al país. En lo personal no me tocaron y me gustaría que llegaran antes de mi retiro. Estoy dispuesto a apoyar en lo que se pueda”, comentó.
Por su parte, Raúl Alcalá, histórico ganador de tres Vueltas a México y uno de los pioneros del ciclismo profesional mexicano en Europa, celebró la posibilidad de recuperar una competencia que definió como “la fiesta del ciclismo nacional”.
Recordó que la ruta tradicional recorría el centro del país. Atravesaba por ciudades como Guadalajara, San Luis Potosí, Querétaro, Aguascalientes, Morelia, Ciudad de México, Puebla y Cuernavaca, aunque en sus últimas ediciones también partió desde Monterrey.
“Eso mostraba la versatilidad de la Vuelta. Era una verdadera caravana multicolor, con gran afluencia de público en cada punto del recorrido. La gente esperaba horas a los corredores, nacionales y extranjeros”, rememoró Alcalá vía telefónica.
El expedalista destacó que el regreso de la competencia sería una gran oportunidad para ciclistas mexicanos, incluido Del Toro, para iniciar su temporada en casa.
“Sería muy bonito para la gente y ayudaría a su preparación. Además beneficiaría al equipo nacional y a muchos jóvenes corredores”, agregó.
Sin embargo, también advirtió sobre los retos logísticos y de infraestructura.
“Las condiciones de las carreteras, la seguridad y la coordinación entre estados requieren una inversión importante. Pero el ciclismo en México es un deporte natural: solo necesita apoyo, logística y organización para brillar otra vez”, subrayó.
Un regreso con historia
La Vuelta a México tuvo su primera edición en 1948, pero su continuidad ha sido intermitente. Problemas de financiamiento y diferencias entre organizadores provocaron varias cancelaciones, siendo 2017 la última vez que se logró celebrar. Aquel año, la competencia fue retirada del calendario de la UCI luego de no reunir el presupuesto necesario. En 2015, incluso, la carrera fue cancelada tres días antes de su arranque, cuando ya varios equipos extranjeros se encontraban en Aguascalientes.
Durante su etapa moderna, la Vuelta contó con el respaldo del Instituto Telmex y la CONADE, adoptando el nombre de Vuelta a México Telmex.
Hoy, impulsada por una nueva generación de ciclistas mexicanos y por el Efecto Del Toro, el sueño de volver a ver rodar a la caravana multicolor por las carreteras del país parece recuperar fuerza.
“Isaac ha vuelto a poner a México en el mapa del ciclismo internacional. Su éxito inspira y demuestra que tenemos nivel. Ojalá podamos verlo competir en una Vuelta a México renovada”, concluyó Alcalá.