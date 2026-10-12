¡Proeza mexicana! Jorge Luis Cruz corrió Chicago y superó por 17 segundos marca de Dionicio Cerón

Jorge Luis Cruz Pérez rompió este domingo 11 de octubre el récord mexicano de maratón al completar el de Chicago, uno de los siete que integran los Abbott World Marathon Majors, en 2 horas, 8 minutos y 13 segundos. El corredor mexicano terminó en el lugar 16 del segmento varonil y superó por 17 segundos los 2:08:30 que Dionicio Cerón había registrado en Londres en 1995, una marca que permaneció durante 31 años.



Cerón en aquel 2 de abril de 1995 ganó su segundo Maratón de Londres consecutivo. El mexicano también conquistó las ediciones de 1994 y 1996.

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Ese mismo 1995 consiguió la medalla de plata en el maratón del Mundial de Atletismo de Gotemburgo, Suecia. Ahora, Cruz mejoró la marca que había sido la referencia nacional desde esa segunda victoria en Londres.

Chicago también significó una mejora de un minuto y 30 segundos respecto a la marca personal con la que Cruz llegó a la competencia. El maratonista de 30 años había corrido 2:09:43 en Valencia, en diciembre de 2025. En menos de un año logró bajar ese tiempo y superar el récord mexicano durante su primera participación en Chicago. Durante la carrera, pasó la mitad del recorrido en 1:03:41. La segunda mitad la corrió en 1:04:32, solo 51 segundos más que la primera.

El keniano Amos Kipruto ganó la carrera varonil con 2:01:09, siete minutos y cuatro segundos por delante de Cruz. El mexicano terminó detrás del tailandés Kieran Tuntivate, que fue lugar 15 con 2:08:01, y delante del canadiense Thomas Nobbs, que quedó en el lugar 17 con 2:08:35.

Después de la carrera, Cruz mencionó a Telemundo Chicago que hizo ajustes en su nutrición y recuperación con fisioterapia durante su preparación. También habló de los momentos difíciles que enfrentó en el trayecto y de la importancia de mantener pensamientos positivos cuando empezó a sentir el desgaste de la competencia. “Se cumplió el objetivo, que era romper el récord nacional, lo cumplí”, declaró.

El apoyo de los aficionados mexicanos y latinoamericanos fue otro impulso durante los 42.195 kilómetros. “Fue como correr en casa, escuchaba mi nombre, México, palabras en español, eso es gasolina pura”, contó a Telemundo Chicago. Tras conseguir la marca nacional, Cruz señaló que sus siguientes objetivos son clasificar a los Juegos Panamericanos y a los Juegos Olímpicos.

