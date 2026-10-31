¿Quién es Valéria Selzer, la mexicana que competirá en el Mundial de Ciclismo Artístico?

Valéria Selzer Rodríguez representará a México en el Campeonato Mundial de Ciclismo Indoor 2026, que comenzará este viernes 30 de octubre en Ludwigsburg, Alemania. La mexicana participará en la categoría individual femenil de ciclismo artístico, una disciplina que combina ejercicios de gimnasia, equilibrio y acrobacias sobre una bicicleta. Será su segundo Mundial consecutivo, después de competir en Göppingen en 2025.

El ciclismo artístico se practica sobre bicicletas especiales y los participantes deben completar hasta 30 figuras en un máximo de cinco minutos. Durante la rutina realizan movimientos de equilibrio, giros y ejercicios sobre el asiento o el volante. Los jueces evalúan cada movimiento y restan puntos si las ciclistas cometen errores o se caen. Las cuatro participantes con las mejores puntuaciones avanzarán a la final.

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Selzer Rodríguez competirá este viernes a las 9:00 horas de Alemania, las 2:00 de la madrugada en Ciudad de México, en el MHP Arena. La mexicana presentará una rutina con una dificultad inicial de 55.50 puntos, superior a los 44.50 que tenía registrados en el programa del Mundial anterior. Esta puntuación inicial corresponde al valor de los ejercicios que intentará realizar, mientras que su resultado final dependerá de la ejecución.

En el Mundial de 2025, la ciclista terminó en el lugar 28 de 29 participantes, con 32.35 puntos. Actualmente forma parte del club alemán RSV Gutach Soli, donde continúa su preparación. En enero de este año participó en una competencia regional en Offenburg, Alemania, dentro de la categoría juvenil Sub-19, y terminó en el quinto lugar con 32.43 puntos. Fue su primera competencia después del campeonato mundial.

Entre las participantes estará la alemana Lara Füller, campeona mundial en 2024, quien tiene registrada una rutina de 201.50 puntos de dificultad. También competirán representantes de Suiza, Austria, Japón y otros países.

El Mundial se celebrará del 30 de octubre al 1 de noviembre y reunirá siete pruebas entre ciclismo artístico y cycle-ball. Selzer Rodríguez afrontará su segunda participación mundialista con una rutina de mayor dificultad y la oportunidad de sumar experiencia internacional representando a México.