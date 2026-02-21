El reto olímpico del hockey sobre hielo mexicano
México tiene un camino largo por recorrer para tener por primera vez representación en unos Juegos Olímpicos de Invierno.
En entrevista con Sports Illustrated México, Diego de la Garma, entrenador de la Selección Mexicana varonil de hockey sobre hielo, habla sobre los desafíos estructurales y culturales que enfrenta el hockey mexicano para competir a nivel internacional, especialmente en una justa olímpica invernal.
Te puede interesar: Hubertus von Hohenlohe: el príncipe "mexicano" en Olímpicos de Invierno
Mira como la principal causa la disparidad de recursos y desarrollo en comparación con los países que son potencias en este deporte como Estados Unidos o Canadá.
“En naciones con tradición en hockey, este es el deporte número uno o dos, y cuentan con cien veces más pistas de hielo, cien veces más jugadores, cien veces más presupuesto gubernamental y de patrocinios. Ligas profesionales enormes y multimillonarias y una vasta cantidad de aficionados”, señala.
Aunque reconoce que el hockey está creciendo y desarrollando una "cultura de hockey" en México, enfatiza que el nivel es "totalmente diferente" y que el país está "muy lejos" de las grandes potencias.
Además, aborda el factor climático, que si bien no es el único, la mayoría de los países olímpicos son "invernales" y tienen una ventaja histórica de más de 100 años en el desarrollo del deporte, que comenzó en lagos y ríos congelados.
El hockey sobre hielo en México comenzó a jugarse de manera oficial y estructurada en los años 80, lo que representa un retraso de aproximadamente 100 años en comparación con las naciones tradicionales del hockey.
En la situación de México hay un "doble factor": por un lado, la falta de una cultura y estructura deportiva sólida en general ––debido a que México tampoco califica en otros deportes de conjunto no invernales–– y por otro, la desventaja histórica de no ser un país invernal, que ha permitido a otras naciones practicar el deporte por 100 a 150 años.
Sin embargo, gracias a los avances tecnológicos, ahora es posible construir instalaciones techadas. Dentro de este grupo de países no tradicionales, México es considerado una de las "potencias", a pesar de sus limitados recursos y el poco tiempo de práctica en comparación con las naciones líderes.
De la Garma valora los esfuerzos y desafíos del equipo femenil de hockey sobre hielo de México en su intento por clasificar a los Juegos Olímpicos de Invierno. A pesar de competir y, en ocasiones, ganar contra países con una tradición más arraigada en este deporte, la clasificación olímpica se presenta como una meta compleja debido a la falta de presupuesto.
Habla sobre la necesidad de un proyecto "muy ambicioso" que incluya la incorporación de jugadoras de doble nacionalidad (estadounidenses) y una inversión significativa por parte de la CONADE, que dirige Rommel Pacheco, o el gobierno.
A su memoria vienen los momentos como un torneo en Kazajistán donde perdieron en tiempo extra contra Inglaterra y 3-1 contra Kazajistán, país que ya ha participado en Juegos Olímpicos de Invierno. El equipo femenil mexicano, gracias a su ranking (24 del mundo), se salta las dos primeras rondas de clasificación y ha llegado directamente a la penúltima etapa en la búsqueda de un boleto olímpico en las últimas dos ediciones (Beijing 2022 y Milano-Cortina 2026), lo que subraya su nivel competitivo a pesar de las limitaciones.
Se asombra por el nivel de México, preguntándose cómo logran competir con tan pocas pistas ––a veces pequeñas y no en las mejores condiciones––, poca matrícula de jugadores y apoyo, frente a países que tienen “50 pistas impresionantes, cuatro arenas para gente liga profesional, un presupuesto del Ministerio de Deportes impresionante”.
La selección varonil se encuentra en el puesto 36. Ha pasado por "malos años" y una renovación de jugadores, con la incorporación de jóvenes de las categorías sub-18 y sub-20. Recientemente, subieron a la 3A. En la rama varonil hay numerosas ligas profesionales a nivel mundial, como la NHL, donde los jugadores ganan millones de dólares, lo que dificulta la competencia para un deporte 100 por ciento amateur en México.
La evolución del hockey en México
Inicialmente, la práctica del hockey era esporádica, dependía de pistas temporales dejadas por espectáculos como el Holiday on Ice. Posteriormente, se abrieron las primeras pistas permanentes en lugares como Plaza Inn, Liverpool (Polanco) y Satélite.
Sin embargo, estas pistas cerraron, dejando al país sin instalaciones nuevamente. La época moderna del hockey mexicano comenzó con la apertura de nuevas pistas como Espórtica, San Jerónimo y Lomas Verdes, lo que impulsó el resurgimiento del deporte y la creación de una cultura de hockey sobre hielo.
Actualmente, México cuenta con entre cuatro y seis pistas con programas de hockey bien estructurados, que atienden desde niños de 6 años hasta adultos, y una liga élite con seis equipos.
Esta evolución ha permitido que las nuevas generaciones de jugadores crezcan inmersas en una cultura de hockey, a diferencia de los inicios donde la práctica del deporte requería un esfuerzo pionero.
En México hay cinco clubes principales que son fundamentales para el desarrollo del hockey mexicano:
- Club Osos México (Coyoacán)
Club Junior Kings (Santa Fe)
Club Pelican (Juriquilla)
Club Búfalos (Metepec)
Club Stars (Buenavista)
Estos clubes son reconocidos por tener los programas más importantes y las escuelas más grandes, aportando la mayor cantidad de jugadores a las selecciones nacionales. El Club Osos México el principal contribuyente. Hay clubes emergentes como Mamuts Puebla, Pingüinos de Interlomas, Jetis de Cuernavaca y Toros de Monterrey, que están comenzando a desarrollarse.
Si bien el equipo varonil mayor está en un proceso de renovación, el equipo femenino pronto entrará en una fase similar, lo que indica un ciclo natural de desarrollo y cambio generacional en el hockey mexicano. Este panorama general subraya el crecimiento y la estructuración del deporte en el país, a pesar de los desafíos históricos.
A diferencia de las mujeres, el 70 por ciento de los seleccionados varoniles (tanto de la categoría mayor como Sub-18) entrenan fuera de México, lo que subraya las diferentes dinámicas de desarrollo y oportunidades para cada rama.
Para la selección femenil, el 70 por ciento de las jugadoras entrenan en México, aunque hay un pequeño grupo (cuatro o cinco, principalmente de la Sub-18) que lo hace fuera.
María José, seleccionada mexicana, subraya las dificultades de desarrollar el hockey sobre hielo en México, a pesar de que el equipo femenil mexicano es el mejor clasificado en Latinoamérica, lo que demuestra la resiliencia y el compromiso de las jugadoras frente a la limitada infraestructura.
Históricamente, la selección femenil tuvo éxito al centralizar a todas sus jugadoras en la Ciudad de México, con apoyo de la CONADE, lo que les permitió desarrollar un "sistema táctico impresionante" y ser un equipo "de moda".
Aunque esto no les proporcionaba la habilidad individual que se adquiere jugando en el extranjero, sí les dio una fuerte estructura. Actualmente, esta cultura deportiva y sistema táctico se ha transmitido, y se espera que las nuevas generaciones, algunas de las cuales entrenan fuera, aporten un mayor nivel individual, lo que augura "buenos años para la selección femenil".
De la Garma concluye que México aún está lejos de tener representación en los Juegos Olímpicos de Invierno en hockey sobre hielo. Si bien se avanza, las diferencias con otros países son marcadas. Destaca que es más difícil destacar en un deporte de conjunto como el hockey que en uno individual ––como el patinaje artístico, ejemplificado con Donovan Carrillo––, ya que el hockey requiere un alto nivel colectivo de muchos atletas, no solo de una figura individual.