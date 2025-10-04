Rey de Italia: Isaac del Toro conquista el Giro dell’Emilia
Isaac del Toro vuelve a confirmar que reina en territorio italiano. El ciclista mexicano ganó Giro dell’Emilia 2025 y llegó a 14 victorias en la temporada, la séptima en Italia y la quinta consecutiva en este país.
El ciclista mexicano se convirtió en el primer mexicano en conquistar la clásica italiana con un tiempo de 4:46:10 y un ataque feroz en el último kilometro. Con determinación superó por un segundo al británico Thomas Pidcock y por cinco segundos al francés Lenny Martinez.
El oriundo de Ensenada se convirtió en el cuarto latinoamericano en conseguir esta victoria detrás de los colombianos Carlos Betancur, Nairo Quintana y Esteban Chaves. Con el triunfo del mexicano el equipo UAE Team Emirates llegó 88 victorias en la actual campaña para ampliar su histórico récord.
Podría ampliar su domino en Italia. Este domingo disputará la Coppa Agostoni – Giro delle Brianze, el martes 7 cerrará en los prestigiosos Tre Valli Varesine, una de las grandes citas de Lombardía y el 9 de octubre el Gran Piemonte.
Actualmente, Isaac del Toro ocupa el cuarto lugar del ránking mundial y suma 14 victorias en la presente temporada. Acumula un total de 17 triunfos como profesional —a sus 21 años—.
Sus últimos cinco triunfos han sido en Italia son: el Giro dell’Emilia, el Trofeo Matteotti, la Copa Sabatini, el Giro de la Toscana y GP Industria & Artigianato.