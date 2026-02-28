SI Mexico

Rommel Pacheco confirma que Copa del Mundo de Clavados sí se hará en Guadalajara

El titular de la Conade, Rommel Pacheco, informó que la justa mundial de Clavados fue reprogramada y sí se realizará en la capital tapatía en fecha por asignar.

Rommel Pacheco (c), titular de la Conade, junto a los clavadistas Osmar Olvera (i) y Juan Celaya (d).
El presidente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, confirmó que la segunda etapa  de la Copa Mundial de Clavados que se realizaría en Guadalajara, Jalisco, ya que se pospondrá la fecha inicial y no quedará cancelada, como se había anunciado apenas la semana pasada.

El jueves 26 de febrero, el World Aquatics dio a conocer que la segunda etapa del World Aquatics Diving World Cup quedaba cancelada debido a los problemas de inseguridad generados tras el abatimiento del narcotraficante Nemesio Oseguera, alias “El Mencho” por parte de las fuerzas armadas de México.

No obstante, tras el anuncio de World Aquatics, tanto la Conade como el gobierno de Jalisco iniciaron negociaciones para llegar a un acuerdo y que la competencia únicamente fuera pospuesta, algo que finalmente sucedió y fue anunciado por el propio titular de la Conade, Rommel Pacheco.

“El evento deja de estar cancelado y entra en una etapa de reprogramación; se confirmará la nueva fecha próximamente”, informó Pacheco en su cuenta de X.

Inicialmente, la segunda parada de la Copa Mundial de Clavados se llevaría a cabo del 5 al 8 de marzo. Será más adelante cuando la Conade informe las nuevas fechas del serial, que tendrán que ser antes de la Súper Final de la Copa del Mundo de clavados, a realizarse en China del 1 al 3 de mayo.

