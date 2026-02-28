Rommel Pacheco confirma que Copa del Mundo de Clavados sí se hará en Guadalajara
El presidente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, confirmó que la segunda etapa de la Copa Mundial de Clavados que se realizaría en Guadalajara, Jalisco, ya que se pospondrá la fecha inicial y no quedará cancelada, como se había anunciado apenas la semana pasada.
El jueves 26 de febrero, el World Aquatics dio a conocer que la segunda etapa del World Aquatics Diving World Cup quedaba cancelada debido a los problemas de inseguridad generados tras el abatimiento del narcotraficante Nemesio Oseguera, alias “El Mencho” por parte de las fuerzas armadas de México.
Te puede interesar: Cancelan Copa del Mundo de Clavados en Guadalajara por seguridad
No obstante, tras el anuncio de World Aquatics, tanto la Conade como el gobierno de Jalisco iniciaron negociaciones para llegar a un acuerdo y que la competencia únicamente fuera pospuesta, algo que finalmente sucedió y fue anunciado por el propio titular de la Conade, Rommel Pacheco.
“El evento deja de estar cancelado y entra en una etapa de reprogramación; se confirmará la nueva fecha próximamente”, informó Pacheco en su cuenta de X.
Inicialmente, la segunda parada de la Copa Mundial de Clavados se llevaría a cabo del 5 al 8 de marzo. Será más adelante cuando la Conade informe las nuevas fechas del serial, que tendrán que ser antes de la Súper Final de la Copa del Mundo de clavados, a realizarse en China del 1 al 3 de mayo.