World Aquatics Diving World Cup cancela su parada en Zapopan por evaluación de seguridad

La parada de la World Aquatics Diving World Cup prevista del 5 al 8 de marzo en Zapopan fue cancelada tras una evaluación de riesgos sobre la situación de seguridad en Jalisco, informó World Aquatics, que aseguró que la protección de atletas y oficiales es su prioridad.

La parada de la Copa del Mundo de Clavados que estaba programada del 5 al 8 de marzo de 2026 en Zapopan fue cancelada tras una evaluación de riesgos sobre la situación de seguridad en el municipio y en el estado de Jalisco.

World Aquatics informó que la decisión se tomó en consulta con Aquatics Mexico, la Federación Mexicana de Clavados y Clavados de Altura y CODE Jalisco, luego de un análisis detallado del contexto actual en materia de seguridad pública.

El organismo rector de los deportes acuáticos subrayó que la seguridad y el bienestar de atletas, entrenadores, oficiales y personal involucrado en sus eventos es la máxima prioridad, razón por la cual se optó por no llevar a cabo la competencia en territorio jalisciense.

A pesar de la cancelación, World Aquatics agradeció el trabajo organizativo realizado por las autoridades deportivas mexicanas y dejó abierta la posibilidad de que Zapopan pueda albergar en el futuro una parada del serial internacional.

En cuanto al plano deportivo, la clasificación a la Super Final de la Copa del Mundo de Clavados, que se celebrará del 1 al 3 de mayo en Beijing, China, se definirá con base en los resultados de la etapa que se disputará en Montreal, reconfigurando así el camino competitivo rumbo a la instancia definitiva del circuito.

