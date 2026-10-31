Ronda complicada para Álvaro Ortiz: pierde posiciones en el VidantaWorld México Open

Después de convertirse en el único representante mexicano en superar el corte, Álvaro Ortiz vivió una tercera ronda complicada en el VidantaWorld México Open. El golfista tapatío perdió posiciones en la clasificación y aumentó la distancia respecto a Andrew Novak, quien se mantiene como líder en solitario con una tarjeta de -23.

Ortiz reconoció que fue una jornada difícil, en la que tuvo que luchar con las condiciones del campo y no encontró su mejor versión sobre el green.

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“Realmente fue un día muy difícil. No tuve lo mejor de mi juego en el green, estuve en la guerra y acabo de salir de la batalla. Sí, me ganó un poco el campo, pero la verdad me voy orgulloso y contento con mi lucha, con mi desempeño”, expresó.

A pesar de las dificultades, el mexicano destacó que logró mantenerse en competencia y todavía tendrá una última oportunidad para mejorar su resultado en la jornada final.

“Creo que pudo haber sido mucho peor, me pude haber salido muy gravemente del torneo y todavía tengo la chance mañana para venir a sacarme la espina y hacer un gran torneo el día de mañana”, agregó.

ÁLVARO ORTIZ MANTIENE LA CONFIANZA

Más allá del resultado de esta tercera ronda, Ortiz considera que atraviesa un proceso de crecimiento en su golf y confía en que lo mostrado durante el torneo será importante para lo que viene.

“Yo creo que simplemente hay que creer. Si uno no cree, pues ¿cómo pasan las cosas? Y creo que al final de cuentas, como lo digo, el resultado es simplemente eso. Viéndolo con perspectiva, creo que apenas estoy llegando a mi mejor golf, es un proceso, esto es simplemente una probada para lo que viene el siguiente año”, comentó.

El mexicano también se mostró motivado por la posibilidad de cerrar su participación compartiendo una última jornada con sus seres queridos y la afición que lo ha acompañado durante el torneo.

“Estoy emocionado de hacer un buen día mañana, de compartirlo con mi gente y acabar una buena semana”, concluyó.

LO QUE VIENE

Álvaro Ortiz tendrá una última oportunidad para cerrar su participación en el VidantaWorld México Open con una buena actuación. Aunque la tercera ronda complicó sus aspiraciones de acercarse a los primeros puestos, el mexicano buscará aprovechar el domingo para despedirse del torneo ante su gente.