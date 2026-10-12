Taylor Knibb gana su primer Mundial Ironman en Kona

Taylor Knibb ganó su primer Campeonato Mundial Ironman este sábado 10 de octubre en Kailua-Kona, Hawái, con un tiempo de 8 horas, 36 minutos y 29 segundos. La estadounidense terminó por delante de la alemana Laura Philipp, quien registró 8:39:34, y de la suiza Julie Derron, tercera con 8:46:25. La competencia incluye 3.8 kilómetros de natación, 180 kilómetros en bicicleta y un maratón de 42.2 kilómetros.

Su nuevo podio se confirmó mediante los últimos dos kilómetros. La noruega Solveig Løvseth, campeona, había superado a Knibb durante el maratón, pero comenzó a perder ritmo cerca de la meta. La estadounidense recuperó el primer lugar y mantuvo la ventaja hasta el cierre. Løvseth logró completar el recorrido y terminó octava.

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Knibb llegó a Kona después de ganar su cuarto Mundial de Ironman 70.3 el 12 de septiembre en Niza, Francia. En esa modalidad 1.9 kilómetros de natación, 90 de ciclismo y 21.1 de carrera. Con su victoria en Hawái, la atleta de 28 años se convirtió en la tercera mujer en conquistar ambos campeonatos mundiales durante el mismo año.

Su trayectoria también incluye dos medallas de plata olímpicas con el equipo estadounidense de relevos mixtos de triatlón, una en Tokio 2020 y otra en París 2024. En los Juegos de París también participó en la contrarreloj individual de ciclismo. Antes de llegar a esas competencias, fue campeona mundial juvenil de triatlón en 2016 y 2017, y de la categoría sub-23 en 2018.

El Mundial volvió a reunir las pruebas femenil y varonil el mismo día en Kona por primera vez desde 2019. El francés Vincent Luis ganó la competencia masculina con 7:47:27. En la categoría profesional femenil, la mexicana Arlette González Hurtado terminó en el lugar 31 y completó el recorrido en nueve horas y 52 minutos.