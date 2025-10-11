Top 5 para Isaac del Toro en Il Lombardia
El esloveno Tadej Pogacar logró la hazaña de cinco victorias consecutivas en la clásica Il Lombardia. Con esta gesta igualó al mito italiano Fausto Coppi, aunque con un matiz que eleva más su logro: lo hizo de manera ininterrumpida, año tras año.
Con los brazos abiertos y dejándose acariciar por el aire, el número uno del mundo cruzó la meta con la serenidad de haber hecho historia. Después llegó el belga Remco a +1:48 y completó el podio el australiano Michael Storer a +3:14.
Con un potente sprint final, el mexicano Isaac del Toro conquisto un meritorio quinto lugar, coronó una jornada de esfuerzo a servicio de su líder Tadej Pogacar. Del Toro encontró la fuerza para cerrar con orgullo una actuación a +4:16 llegó del vencedor. Una recompensa merecida.
A 37 kilómetros de la meta, Isaac del Toro se mantenía firme dentro del grupo selecto que afrontaba la exigente subida por el Passo di Ganda. Apenas un kilómetro después Pogacar lanzó un demoledor ataque en solitario.
El belga y bicampeón olímpico Remco Evenepoel intentó responder al movimiento, mientras a Isaac le correspondía la tarea de vigilarlo de cerca y controlar sus intentos.
El mexicano rodaba con total atención a +0:56 de su compañero de equipo y líder de la carrera. A 31 kilómetros del final Del Toro bajó el ritmo, aunque aún conservaba posibilidades reales de podio.
En los kilómetros decisivos, Del Toro se unió al estadounidense Quinn Simmons y juntos relevaban en búsqueda de una llegada destacada. Richard Carapaz se cayó a 28 kilómetros de meta en el último Monumento, cuando tenía posibilidades de Top 10.
Mañana, Isaac competirá en el Trofeo Tessile & Moda - Valdengo Oropa.