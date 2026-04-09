"Trataré de volver muy pronto y muy fuerte".- Isaac del Toro
El ciclista mexicano Isaac del Toro informó a través de sus redes sociales que se encuentra bajo observación médica tras una caída en la Vuelta al País Vasco, aunque descartó complicaciones graves.
“Tengo que ser positivo después de todo y agradecer que no fue lo peor que pudo pasar y que, a pesar de todo, estaré bajo control por unas semanas gracias a todos por tus mensajes, su atención y por creer en mí.
“No puedo esperar para volver gracias a todos por sus buenos deseos, trataré de volver muy pronto y muy fuerte”, escribió el originario de Ensenada.
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A través de su mensaje, indicó que su intención es reincorporarse a la actividad una vez que reciba la autorización médica.
El mexicano tenía abril como un mes decisivo hacia su debut en junio en el Tour de Francia.
El bloque de carreras empezaba con la Vuelta al País Vasco, del 6 al 11 de abril. Después, disputaría la Amstel Gold Race el 19 de abril, en los Países Bajos.
Tres días después seguirá La Fleche Wallonne el 22 de abril en Bélgica y ahí mismo disputaría la Liège-Bastogne-Liège el 26 de abril. Hasta el momento estas carreras siguen confirmadas en su calendario.
A 88 kilómetros de la meta el ciclista mexicano Isaac del Toro sufrió ayer una caída en la Etapa 3 de la Vuelta al País Vasco.
Del Toro se vio involucrado en una caída junto a otros cinco corredores y al ponerse de pie levantó los dos pulgares como señal de que se encontraba bien.
Fue atendido por el director de su equipo, Joxean Matxin Fernández, quien constató que el mexicano presentaba una afectación en el costado derecho.