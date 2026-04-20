Un día soleado y magistral en Campo Marte en el Longines Global Champions Tour
En el Campo Marte, ese vasto cuadrilátero de grama incrustado en el corazón de la Ciudad de México que esta tarde recibió el desenlace del Longines Global Champions Tour, parecía una realidad paralela en la que el tiempo parecía correr más lento… ¿o quizás más rápido?
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Para la multitud que padecía el rigor del sol, esperando su turno para descansar de la inclemencia del calor de abril en la capital, el tiempo parecía transcurrir con una calma exasperante, apenas acompasado por el vaivén de los abanicos y el fulgor de los cristales de quienes, en cambio, se deleitaban con el espectáculo bajo el dosel de las carpas.
En cambio, para los jinetes y las amazonas que devoraban obstáculos en la pista de competición, el reloj volaba en una espiral frenética y cada milésima representaba el inevitable abismo entre la gloria y el olvido.
Pero si algo unía a las miles de almas reunidas hoy en el recinto militar, era el silencio, interrumpido solo por los suspiros colectivos que provocó la élite de la equitación mundial.
El clímax de la competencia llegó con el Gran Premio de México, presentado por GNP, donde el italiano Piergiorgio Bucci alcanzó la gloria al mando de su caballo Pallieter vd N. Ranch. Con una ejecución impecable en el desempate, Bucci detuvo el cronómetro en 43.68 segundos, convirtiéndose en el segundo jinete de su nación en conquistar este codiciado trofeo en territorio azteca.
La contienda por los primeros puestos fue encarnizada y se definió por márgenes mínimos de tiempo. La amazona alemana Katrin Eckermann, quien venía de un triunfo en Miami, se adjudicó la segunda posición tras una notable actuación con Iron Dames Dialou Blue PS.
Por su parte, el tercer peldaño del podio fue ocupado por el francés Simon Delestre, quien a lomos de Golden Boy DK intentó sin éxito superar la marca de la alemana. El trazado de la pista, una creación del diseñador mexicano Anderson Lima, resultó ser un desafío técnico formidable que solo once de los cuarenta jinetes clasificados lograron sortear sin cometer infracciones.
El orgullo local estuvo representado de forma encomiable por Eugenio Garza, el único mexicano que logró acceder al desempate en la prueba estela. Garza parecía encaminarse hacia un triunfo histórico al superar el tiempo del líder italiano; no obstante, un infortunado derribo en el último obstáculo junto a su caballo Contago le impidió concretar la hazaña.
A pesar de este desenlace agridulce, la bandera nacional ondeó con fuerza gracias a Camila Saad Vega, quien se alzó como la ganadora indiscutible del Trofeo El Palacio de Hierro. Montando a su semental Candro PS, la mexicana completó un recorrido perfecto en 40.07 segundos, liderando un podio totalmente nacional junto a Daniel Rihan y Edoardo Alain Dubois.
Mientras la tarde caía en la ciudad, entre el silencio de la concentración y el estruendo de los aplausos, México despidió una edición más de uno de los torneos más prestigiosos del circuito ecuestre internacional.