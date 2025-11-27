Uziel: el atleta que convirtió la técnica en su superpoder
"Mi técnica la califico como la mejor del mundo; soy el más técnico de todos. No soy el más alto, no soy el más fuerte. No soy el más grande, pero sí el más técnico". La frase de Uziel Muñoz, el único mexicano con una medalla mundial en impulso de bala, no es presunción sino un propio diagnóstico.
Una verdad construida con los años ante observar su propio cuerpo, de conocer su deporte y a sus rivales. En un deporte donde la potencia suele acaparar las miradas; Uziel apuesta por la precisión y la metodología.
"Tenemos un ciclo lleno de retos, el siguiente ya tenemos Juegos Centroamericanos y el objetivo es regresar campeón de Juegos Centroamericanos con récord del evento".- Uziel Muñoz, medallista mundial
La técnica es el recurso que ha tenido que perfeccionar para no apoyarse en los atributos físicos de un deporte donde destacan los más altos y más fuertes. Su ventaja no nace de la fuerza bruta. Sí de la exactitud, la biomecánica y el movimiento que se pule hasta volverse arte. Mérito que le llevó a ganar el Premio Nacional de Deportes, en la categoría de deporte no profesional y que recebirá este viernes de manos de la Presidenta Claudia Sheinbaum.
Como él dice es técnico porque tuvo que serlo y ese dominio que perfeccionó, desde las clases de física en la preparatoria, lo distinguen en cada lanzamiento.
"México también puede estar en estas pruebas a nivel mundial, tenemos la capacidad de hacerlo, solamente hay que trabajar".- Uziel Muñoz, medallista mundial
Desde su perspectiva el mayor desafío no solo está en alcanzar marcas sino en transformar el ecosistema que transforma a quienes aspiran a lograrlas. Uziel hace un llamado a la inversión privada para que lleven la mirada a otros deportes más allá del futbol. La inversión se destinaría a cubrir necesidades como uniformes, competencias, viajes, implementos de entrenamiento y la creación de una estructura deportiva sólida.
Esta invitación a empresarios se enmarca en su visión de llevar el atletismo mexicano a otro nivel, complementando sus propuestas anteriores sobre la creación de una liga profesional de atletismo y la construcción de áreas especializadas para lanzamientos en todo el país.
