Uziel Muñoz, Erick Portillo y Eduardo Herrera: los tres mexicanos que van al Mundial de Polonia
El subcampeón mundial Uziel Muñoz y los medallistas continentales Erick Portillo y Eduardo Herrera son los tres exponentes mexicanos que competirán en el Campeonato Mundial de Atletismo Bajo Techo en Kujawsko-Pomorska Arena Toruń, Polonia entre el 20 y el 22 de marzo.
Uziel Muñoz
Uziel está ubicado entre los once mejores del mundo con una marca de 20.74 metros, récord que consiguió recientemente en República Checa. Previamente, había registrado 20.46 metros en Serbia y 20.09 metros, también en República Checa.
El chihuahuense es el principal favorito al podio de la reducida delegación mexicana después del subcampeonato del mundo y el diploma olímpico que logró en París 2024. El récord del mundial indoor le corresponde al estadounidense Ryan Crouser con 22.77 metros, que consiguió en marzo 2024.
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Erick Portillo
El saltador de altura Erick Portillo llega al escenario polaco con un bronce en el High Jump Meeting Beskyd Bar en la ciudad de Trinec, donde registró una marca de 2.25 metros. Con este resultado obtuvo su primer podio de la temporada.
Erick mantiene su concentración con base en Zurich, Suiza, junto a su entrenador Lázaro Paz y su hermano, el también saltador de altura Jair Portillo.
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Sábado 21 de marzo
Prueba: salto de altura
05:15 horas
Final
Eduardo Herrera
Eduardo Herrera se presenta en Polonia en los mil 500 metros planos. El año pasado obtuvo sus mejores registros en los 5 mil metros planos, después de cronometrar 12:58.57 y superar la marca de 13:07.79 que le pertenecía a Arturo Barrios desde 1989.
En el 2024 obtuvo medalla de broce en los 5 mil metros de la Diamond League en Lausana, Suiza con un tiempo de 13:09.50. Sin embargo, en esta ocasión competirá en los mil 500 metros planos en Polonia. El mexicano rompió el récord nacional de la milla con un tiempo de 3:53.05 en un meeting de Battle for Boston.
Viernes 20 de marzo
Prueba: mil 500 metros
Horario: 11:54 horas
Eliminatoria
Domingo 22 de marzo
Horario: 11:38 horas
Final (si avanza)