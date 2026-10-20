Victoria Mata: de las lesiones a la ilusión mundialista y el sueño olímpico

Victoria Mata no llegó a Róterdam pensando que disputaría una final mundialista. Apenas el día previo a la eliminatoria, ella y su entrenador decidieron qué salto presentaría. La regiomontana se concentró en hacer su trabajo y terminó octava, con un promedio de 13.816 puntos.

No estuvo pendiente de los resultados. Se enteró de que había clasificado hasta la noche, cuando su mamá recibió la llamada de un amigo. “Yo no sabía nada, no revisé páginas, no revisé nada”, recordó. El segundo salto también tenía un significado especial: no lo presentaba desde 2021.

Las lesiones y el miedo de volver a empezar

La gimnasia llegó a su vida cuando su mamá inscribió a su hermana mayor. Después la llevó también a ella, quien comenzó a entrenar a los 10 años. Su primera experiencia mundialista fue en Montreal 2017, cuando era adolescente; en Doha 2018 compartió escenario con Simone Biles.

Las lesiones y las operaciones la alejaron después de las competencias internacionales. Para regresar, tuvo que enfrentar el miedo de empezar otra vez. “Lo más difícil es perder ese miedo y la duda de volver a empezar”, dijo.

En Yakarta 2025 terminó 14.ª en la clasificación de salto. Un año después, en Róterdam, alcanzó su primera final mundialista.

El trabajo mental y el apoyo de su familia

Su preparación para Róterdam comenzó en diciembre del año pasado e incluyó competencias y selectivos para ganarse un lugar en la selección nacional. En el Campeonato Panamericano de Brasil terminó cuarta en la final de salto. También fue subcampeona del concurso completo, conocido como all-around, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

Para este Mundial, el trabajo mental fue clave. Antes de competir, escribe para ordenar sus pensamientos y llegar con confianza. “Todo lo que escribo es en positivo”, contó. Su entrenador también la ayuda a dejar atrás las dudas y a confiar en el trabajo que ha realizado.

Mata reconoce a Denisse López y Alexa Moreno como referentes de su carrera. Los resultados de Moreno le mostraron que una mexicana podía llegar a una final y ganar una medalla mundial. Su principal motivación, sin embargo, es alcanzar un objetivo propio: “Me motiva saber que lo estoy haciendo por mí misma y por esas ganas de cumplir una meta que tenía desde hace mucho”.

Fuera del gimnasio, disfruta estar con sus amigos, su familia y su novio. También se graduó de Negocios Internacionales. Su familia la apoya para que continúe en la gimnasia, un deporte que, como explicó, “no genera buenos ingresos”.

Los Ángeles 2028, el objetivo más allá de Róterdam

Llegar a la final del sábado 24 de octubre ya representa su mejor resultado en un Mundial, pero Mata lo ve como el comienzo de algo más.

“Mi meta no es nada más llegar a una final mundial, sino clasificar a Juegos Olímpicos”, explicó.

En Róterdam buscará ejecutar mejor sus saltos y superar el octavo lugar de la clasificación. Después planea descansar, recuperarse de las lesiones y competir en Copas del Mundo para sumar puntos rumbo a Los Ángeles 2028.

A las nuevas generaciones les deja un consejo: “Vean su proceso sin voltear al de nadie más, denle tiempo al tiempo y crean en ustedes mismos”.