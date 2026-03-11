VidantaWorld rediseña su campo y promete un torneo “único en el mundo”
El VidantaWorld Mexico Open entrará en una nueva etapa en 2026. El torneo del PGA TOUR que se juega en la Riviera Nayarit no sólo mantendrá el golf de alto nivel, sino que apostará por una experiencia integral que combine deporte, entretenimiento y cultura mexicana.
Para Ángel Gómez, director ejecutivo de VidantaWorld Mexico Open, el objetivo es claro: crear algo que prácticamente no existe en el deporte internacional. “No existe un evento deportivo-social a nivel mundial que, en la misma semana del torneo, tenga esta apertura para que el público pueda disfrutar tantas experiencias alrededor”, explicó.
El torneo se disputará del 29 de octubre al 1 de noviembre de 2026 en VidantaWorld Vallarta, en un escenario que mezcla el Pacífico, la selva y la montaña. Pero el golf será solo una parte de la propuesta.
Durante esos días, el complejo organizará actividades paralelas que incluirán espectáculos internacionales, experiencias gastronómicas y celebraciones culturales, entre ellas la festividad del Día de Muertos.
“Para nosotros el Día de Muertos es importantísimo. México lo tenemos que gritar por todos lados y vamos a hacer actividades muy alusivas a esta tradición”, señaló Gómez.
El programa también contempla conciertos internacionales y el espectáculo LUDÕ by Cirque du Soleil, una producción acuática que forma parte de la oferta permanente del complejo.
En lo deportivo, el torneo presentará un rediseño del campo original creado por Greg Norman. Las modificaciones incluyen un nuevo rerouting, la incorporación de dos hoyos nuevos y un par tres estilo estadio, inspirado en escenarios icónicos del golf profesional.
“Queremos algo que genere ambiente, como referencia el hoyo 17 del TPC Sawgrass o el 16 del Waste Management Phoenix Open, pero con nuestro propio estilo”, explicó el directivo.
El rediseño se realizó en coordinación con el despacho Greg Norman Golf Course Design y el equipo agronómico del PGA TOUR. Según Gómez, el nuevo recorrido ya está terminado y empastado. “Greg Norman siempre ha tenido una apertura total con nosotros. Todo cambio debe autorizarse con su despacho y con el PGA TOUR, y entre todos trazamos este nuevo concepto. La verdad es que el resultado quedó espectacular”, aseguró.
El torneo coincidirá en fechas con el Gran Premio de México, algo que, lejos de preocupar a los organizadores, consideran positivo para el país. “Son dos eventos internacionales que generan una derrama económica importantísima para México. Es el mismo fin de semana, pero cada uno tiene su público y ambos van a ser grandes eventos”, comentó Gómez.
El field oficial se anunciará más adelante, aunque la organización ya tiene varios nombres comprometidos. “Por ahora tenemos entre 15 y 16 jugadores que hoy están dentro del top 30 comprometidos con el torneo. Los iremos anunciando más cerca de la fecha”, adelantó.
Entre los confirmados estará el campeón defensor Brian Campbell, quien además funge como embajador del torneo dentro del circuito. En cuanto a la participación mexicana, el torneo buscará garantizar presencia nacional mediante clasificaciones y exenciones.
Habrá un Monday Qualifier en Puerto Peñasco para otorgar dos lugares directos a profesionales o jugadores colegiales mexicanos. Además, la organización seguirá de cerca a golfistas que compiten en circuitos internacionales.
La baja confirmada es la del mexicano Emilio González, quien se recupera de una operación de cadera. “Desgraciadamente ya lo teníamos considerado, pero tuvo una lesión complicada y no podrá jugar. Aun así esperamos tener por lo menos 10 mexicanos en el torneo”, explicó Gómez.
Más allá del golf, la apuesta del torneo es convertirse en un evento deportivo con identidad propia dentro del calendario internacional. “Queremos que la gente venga a vivir el torneo deportivo-social más espectacular que haya existido en el deporte. Esa es la experiencia que buscamos crear”, sostuvo Gómez.
Con esta nueva edición, el torneo busca consolidarse no solo como una parada importante del circuito internacional, sino también como una celebración que combina golf, cultura y entretenimiento en uno de los destinos turísticos más importantes del país.