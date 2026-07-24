Viejos conocidos y debutantes: Los atletas mexicanos a seguir en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
Con los Juegos Centroamericanos y del Caribe a la vuelta de la esquina, los ojos se ponen en los atletas mexicanos que competirán en Santo Domingo 2026; con más de 600 atletas representando al país en una justa donde siempre se domina, se espera que las medallas lleguen al por mayor.
A partir de este viernes 24 de julio en Santo Domingo comenzarán las disciplinas en donde muchos atletas mexicanos estarán inmiscuidos, por lo que aquí estaremos repasando a las mayores figuras que podrían traer alguna medalla de regreso a casa.
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GABRIELA RODRÍGUEZ (TIRO DEPORTIVO)
Gabriela es una de las favoritas al estar dentro de las mejores del mundo, siendo actualmente subcampeona mundial de skeet. Rodríguez consiguió la medalla de oro hace tres años en San Salvador, por lo que se espera pueda repetir.
En el mundial de Atenas 2025 se convirtió en la primera mexicana en conseguir el oro dentro del Campeonato Mundial de Escopeta. La dos veces olímpica será además la abanderada de México durante la ceremonia de apertura.
MATÍAS GRANDE (TIRO CON ARCO)
Representante de México en París 2024, ganador de medallas de plata y bronce en los Panamericanos 2023, cuartofinalista en el Campeonato Mundial con Arco del 2025, ganador del oro en el Campeonato Panamericano de Tiro con Arco 2026 y dos veces medallista de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023.
El joven de apenas 22 años espera repetir lo hecho hace tres años y traer más medallas a México tanto en competencias individuales como de equipo.
YARELI ACEVEDO (CICLISMO PISTA)
Acevedo hizo historia al convertirse en la segunda ciclista mexicana en ganar un campeonato mundial en Chile 2025. Buscará su primera medalla individual en el ómnium y en la carrera por puntos, su especialidad; además, defenderá la presea de oro que ganó en la modalidad por equipos hace tres años.
ALEGNA GONZÁLEZ (MARCHA)
La mexicana hará historia al formar parte de las atletas que compitan por primera vez en la prueba de medio maratón marcha, una nueva modalidad en el programa, siendo además ésta su primera participación en unos Juegos Centroamericanos.
A pesar de ello, Alegna cuenta con experiencia al ser ya olímpica en París 2024 y actual subcampeona del mundo, obteniendo la medalla de plata en Tokio 2025, estableciendo además un récord continental.
OSMAR OLVERA (CLAVADOS)
Tal vez el más conocido de todos, pero también debutante en unos Juegos Centroamericanos, en donde buscará conseguir el oro junto a Juan Manuel Celaya en sincronizados, así como en la competencia individual.
Osmar es recordado por ser campeón mundial de trampolín de tres metros, así como ganador de dos medallas olímpicas en París 2024, por lo que es una de las cartas más fuertes de la delegación mexicana.
KENIA LECHUGA (REMO)
Otra atleta olímpica después de su participación en Río 2016, Tokio 2020, y París 2024, y de las más experimentadas dentro de la comitiva mexicana. Después de conseguir la medalla de oro en Barranquilla 2018,
MLechuga busca la revancha en el 2026 después de perderse la justa de hace tres años por una lesión mayor de cadera.
¿CUÁNDO INICIAN LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE?
La ceremonia de apertura se llevará a cabo el viernes 24 de julio en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, en Santo Domingo, República Dominicana, finalizando actividades el sábado 8 de agosto.