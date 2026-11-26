La Vuelta a México todavía no disputa su primera edición con su nuevo formato, pero su regreso al calendario internacional abre la posibilidad de que el país albergue, en cuatro o cinco años, una competencia del WorldTour, la máxima categoría del ciclismo mundial.

"Si lo hacen muy bien, seguramente les van a abrir la puerta para que sea ProSeries y eventualmente WorldTour. En un horizonte de cuatro, cinco años, seguramente podría estar ahí", dijo a Sports Illustrated México Alejandro Rodríguez, cofundador de AR Monex Pro Cycling Team, la estructura que impulsó la carrera de Isaac del Toro en Europa y que sigue colocando a corredores mexicanos en equipos extranjeros.

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El Mex Tour, nombre con el que la Vuelta a México regresará del 19 al 23 de enero de 2027, cuya última edición se corrió en 2015, recibió la categoría 2.1 de la Unión Ciclista Internacional (UCI), dos escalones por debajo del circuito al que pertenecen el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España.

El siguiente paso sería la UCI ProSeries, antes de aspirar a un calendario que en 2027 solo tendrá dos competencias en América, los Grandes Premios de Quebec y Montreal, ambos en Canadá.

Para el ciclo 2026-2028, la UCI endureció sus criterios para elegir las competencias del WorldTour, con más peso en el valor comercial de los eventos, su alcance en televisión y redes sociales, el nivel de los participantes, el cumplimiento del reglamento y su posición estratégica en el calendario.

México tiene a su favor el auge del ciclismo que provocó Del Toro, segundo del Giro de Italia en 2025 y tercero del Tour de Francia en 2026, y una oportunidad que surge del propio calendario. El 17 de enero se correrá la Clásica de la República, de categoría 1.1, dos días antes del Mex Tour, y del 26 al 31 del mismo mes está programado el regreso del Tour Colombia. A eso se suma la cancelación del AlUla Tour de Arabia Saudita, previsto originalmente para finales de enero.

Rodríguez considera que ese escenario podría animar a los equipos europeos a llegar a México con 10 o 15 días de anticipación para adaptarse a la altitud y al cambio de horario, algo que también resultaría atractivo para los patrocinadores.

¿Qué gana el ciclismo mexicano?

Uno de los principales beneficios que Rodríguez ve en el regreso de la Vuelta es que clubes mexicanos puedan registrarse como equipos continentales, el tercer nivel de la estructura de equipos del ciclismo masculino internacional. Eso permitiría que organizaciones extranjeras observen a corredores nacionales sin que tengan que mudarse a Europa.

"Vamos a descubrir algunos talentos que no teníamos en el radar", señaló Rodríguez, quien cree que estas competencias también permitirán detectar las carencias en la preparación de los mexicanos.

El cofundador de AR Monex identifica a cinco egresados de su programa con posibilidades de correr el Mex Tour con equipos extranjeros, entre ellos Del Toro, Daniel Santiago "Tacho" Moreno y Emilio "Choche" Rodríguez, además de dos corredores que se incorporarían a estructuras italianas. Sus participaciones no están confirmadas.

Rommel Pacheco, director general de la Conade, destacó la necesidad de darle continuidad al proyecto.

"Eso va a ayudar a que los ciclistas en nuestro país tengan un evento importante de relevancia", expresó el funcionario, quien espera que la competencia gane fuerza cada año y atraiga a más equipos profesionales.

A sus 18 años, Emilio "Choche" Rodríguez es uno de los ejemplos más recientes del trabajo de formación de AR Monex. El colimense corrió dos temporadas como júnior con la estructura mexicana, en la que se consolidó como escalador, y el 12 de octubre el UAE anunció su llegada para 2027 al UAE Team Emirates Gen Z, el equipo de desarrollo de la organización en la que compite Del Toro.

Para él, el regreso de la Vuelta será un beneficio para el ciclismo mexicano, porque volverá a traer corredores extranjeros al país y les dará un objetivo a quienes empiezan en las categorías de formación.

"Que no pierdan su sueño, que siempre sigan soñando y que tengan el sueño de correr una carrera internacional aquí en México", señaló a Sports Illustrated México.

Rodríguez no espera estar en la primera salida del 19 de enero, aunque confía en correr las próximas ediciones, y su única reserva está en la infraestructura, el aspecto que considera que más tendrá que crecer.

"Claro está que va a haber errores porque es un primer evento, pero de los errores se va aprendiendo y con los años va a estar mejor", señaló.