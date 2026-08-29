La Vuelta a España, en shock: Pogacar abandona tras caída producida por una piedra; será operado

❌El esloveno Tadej Pogacar abandona la #Vuelta2026 tras su caída a 32 kilómetros de la línea de meta en la etapa 8 con final en Xeraco.



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