Vuelta al País Vasco: Del Toro firma 11° en la exigente etapa 2
Isaac del Toro cruzó la meta en la posición 11 durante la segunda etapa de la Vuelta al País Vasco, el resultado lo ubica en el octavo lugar de la clasificación general tras una exigente jornada.
A 24 kilómetros de la meta, Del Toro encabezó la persecución del francés Paul Seixas, quien se había escapado del pelotón y marchaba en solitario al frente de la carrera. Juan Ayuso perdió contacto con los punteros.
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En el descenso final, a 17 kilómetros de la llegada, el francés continuaba al frente, más atrás a 57 segundos, rodaba el grupo en el que se encontraba Isaac del Toro para cerrar la diferencia de los kilómetros finales.
Con este desempeño, Del Toro se mantiene competitivo en la clasificación general a 2:44 de tiempo Paul Seixas.
Mañana, se corre la etapa 3 de la Vuelta al País Vasco, con salida y meta el Basuri, que presenta un recorrido de media distancia, pero exigente, con cerca de 2 mil 900 metros de desnivel acumulado y ritmo intenso desde el principio.