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Vuelta al País Vasco: Del Toro firma 11° en la exigente etapa 2

El mexicano fue décimo primero en la segunda etapa de la Vuelta al País Vasco y se ubica en el octavo lugar de la general, a 2:44 de Paul Seixas, tras una jornada exigente.

Yarek Gayosso

Isaac del Toro.
Isaac del Toro. / AFP

Isaac del Toro cruzó la meta en la posición 11 durante la segunda etapa de la Vuelta al País Vasco, el resultado lo ubica en el octavo lugar de la clasificación general tras una exigente jornada.

A 24 kilómetros de la meta, Del Toro encabezó la persecución del francés Paul Seixas, quien se había escapado del pelotón y marchaba en solitario al frente de la carrera. Juan Ayuso perdió contacto con los punteros.

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En el descenso final, a 17 kilómetros de la llegada, el francés continuaba al frente, más atrás a 57 segundos, rodaba el grupo en el que se encontraba Isaac del Toro para cerrar la diferencia de los kilómetros finales.

Con este desempeño, Del Toro se mantiene competitivo en la clasificación general a 2:44 de tiempo Paul Seixas.

Mañana, se corre la etapa 3 de la Vuelta al País Vasco, con salida y meta el Basuri, que presenta un recorrido de media distancia, pero exigente, con cerca de 2 mil 900 metros de desnivel acumulado y ritmo intenso desde el principio.

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Yarek Gayosso
YAREK GAYOSSO

Periodista en Sports Illustrated México, con 13 años de experiencia cubriendo eventos de gran magnitud como los Juegos Olímpicos de París 2024.

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