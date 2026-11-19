Yareli Acevedo todavía recuerda lo que sintió cuando le dijeron que no iría a los Juegos Olímpicos de París 2024. Lloró, se frustró y hasta pensó en dejar el ciclismo. Después de tantos años de esfuerzo, parecía que el sueño por el que había trabajado estaba fuera de su alcance. No tenía ganas de subirse a una bicicleta ni de pensar en lo que vendría después.

Pero el tiempo le dio otra perspectiva. Su familia, su entrenador y las personas que siguieron creyendo en ella la ayudaron a levantarse. Poco a poco, volvió a encontrar motivos para pedalear. Hoy es campeona mundial, una de las referentes del ciclismo mexicano y tiene una nueva meta en mente: llegar a Los Ángeles 2028 para buscar la medalla olímpica que todavía le falta.

Lo cuenta sin esconder que todavía duele. “Ya no lloro, digo. Eso ya es un avance”, reconoce en entrevista con Sports Illustrated México. Y quizá ahí está buena parte de su historia: en una campeona que ha aprendido a levantarse, que sigue disfrutando cada medalla como si fuera la primera y que, a pesar de todo lo que ha conseguido, todavía siente que lo mejor está por venir.

“En ese momento quería llorar, tirar la toalla y retirarme del ciclismo. También se me activó un chip donde dije: yo quiero ir a Los Ángeles 2028. Quiero realmente ir a competir, ir a buscar ese resultado”, recuerda la ciclista mexicana a Sports Illustrated México.

Han pasado cosas desde entonces. Yareli se convirtió en campeona mundial, sumó cuatro medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 y recibió el Premio Nacional de Deportes. Su nombre dejó de ser solamente una promesa del ciclismo mexicano para convertirse en una referencia internacional.

Sin embargo, hay una herida que todavía no termina de cerrar. “Todavía duele, pero poco a poco, ya no lloro”, cuenta.

La frase parece sencilla, pero explica buena parte de su transformación. La ciclista que alguna vez pensó en abandonar encontró en su familia, su entrenador y un equipo que decidió seguir confiando en ella la fuerza para continuar. No necesitó haber sido olímpica para que los demás creyeran en su potencial.

Ahora tiene una nueva oportunidad. Y no quiere dejarla escapar.

De perseguir a ser perseguida

La vida de una campeona mundial también tiene una consecuencia que no siempre aparece en las fotografías del podio: cambia la manera en que sus rivales la enfrentan.

Antes, Yareli podía sorprender. Encontraba espacios, atacaba y buscaba sacar una vuelta de ventaja sobre sus competidoras. Ahora las cosas son distintas. Las demás ciclistas saben quién está en la pista y no quieren darle margen para escaparse.

“Ahora soy una ciclista que está marcada, una rival a vencer. No te dejan ir, no te dejan ir”, explica.

La victoria internacional también trajo una nueva responsabilidad. Hay más personas pendientes de sus resultados, más expectativas y una exigencia que debe aprender a manejar. Sigue siendo la misma mujer, con la misma sonrisa, pero ahora sabe que el mundo del ciclismo la observa de otra manera.

Su respuesta no pasa por intimidarse ante las potencias europeas o asiáticas. Al contrario, quiere que sus rivales entiendan que México también puede competir al mismo nivel. “Son personas igual que yo, deportistas igual que yo, tienen una bicicleta igual que yo y nos vamos a subir a la misma pista al mismo tiempo”.

En esa mentalidad encuentra una de sus principales fortalezas. No quiere sentirse menos por representar a un país latinoamericano. Quiere ganarles. Pero también sabe que para mantenerse entre las mejores necesita evolucionar. Su entrenador ha identificado detalles técnicos y físicos que pueden marcar la diferencia entre estar cerca de una medalla y alcanzar la excelencia. La resistencia, la fuerza y la potencia forman parte de un trabajo que ya mira hacia el siguiente ciclo olímpico.

Hay algo que llama la atención cuando habla de su futuro: no considera que haya alcanzado su techo. “Yo todavía no he dado mi cien y eso es muy bueno”, asegura.

Una campeona que todavía sueña

La ambición de Yareli no se ha apagado con las medallas. En Santo Domingo subió cuatro veces al podio y consiguió un oro, pero cada resultado conserva para ella una emoción particular.

No quiere acostumbrarse a ganar. Tampoco quiere que una medalla de bronce pierda valor por no ser de oro. “El día que yo ya me suba al podio como acostumbrada, ese día hemos perdido a una deportista”, dice.

Esa relación con el triunfo explica por qué sigue buscando más. Incluso después de convertirse en campeona mundial, tiene una lista de aspectos por mejorar y objetivos que todavía no consigue.

Su camino hacia Los Ángeles tendrá dos pruebas como principales apuestas: ómnium y Madison. La primera representa su posibilidad más clara de clasificación, aunque también reconoce que necesita ganar experiencia en el scratch, una de las pruebas que integran el ómnium.

En apenas dos años y medio pasó de ocupar el lugar 19 al quinto, cuarto y tercer puesto en competencias de esta especialidad. Su evolución alimenta la confianza de que todavía puede crecer.

El proceso clasificatorio será exigente. Tendrá que sumar puntos en campeonatos continentales, Copas del Mundo y Mundiales, además de adaptarse a viajes y cambios de horario que pueden alterar la preparación. No es solamente entrenar para ser más rápida: también debe aprender a competir mejor y administrar cada oportunidad.

Su entrenador y ella ya trabajan en esa planificación. El objetivo es llegar a 2028 con una plaza olímpica asegurada y tiempo suficiente para preparar la competencia.

Pero hay otro rival al que debe aprender a controlar: ella misma. Yareli reconoce que en ocasiones se exige demasiado, incluso cuando nadie más la presiona. La confianza que recibe de su equipo puede convertirse en una carga cuando siente que tiene que responder a todas las expectativas.

Por eso, además de trabajar la fuerza y la resistencia, quiere fortalecer su mentalidad. Sabe que para alcanzar su mejor versión necesitará llegar a Los Ángeles con la capacidad de competir sin que la presión le impida disfrutar.

El sueño de una niña que ahora inspira a otras

Cuando habla de sus comienzos, Yareli recuerda a aquella niña que veía a sus ídolos y soñaba con participar en un Campeonato Panamericano o en unos Juegos Centroamericanos. Hoy es ella quien recibe mensajes de familias que le piden mandar saludos a sus hijas.

Esa transformación todavía le cuesta creerla. “Yo en algún momento fui esa niña que crecía con sus ídolos”, recuerda.

Por eso intenta acercarse a las nuevas generaciones del ciclismo mexicano. Ve un equipo femenil renovado, con corredoras jóvenes que buscan un lugar en la selección nacional. A diferencia de los primeros años de su carrera, cuando varias compañeras abandonaron el camino al llegar a la categoría élite, ahora encuentra más mujeres dispuestas a permanecer y competir.

Quiere ayudarlas, pero también entiende que su crecimiento elevará el nivel de todas. La competencia interna puede convertirse en una herramienta para que México tenga más representantes en el escenario internacional.

También observa con entusiasmo lo que ocurre en el ciclismo de ruta con Isaac del Toro. Considera que México vive una etapa importante y que los resultados de sus representantes pueden abrir puertas para nuevas generaciones. Su deseo es que el éxito no dependa únicamente de una figura, sino que existan más ciclistas capaces de llegar al profesionalismo y competir en la élite.

En su vida cotidiana, tampoco considera que las renuncias sean sacrificios. Habla de la alimentación, de dejar de comer algunos de los antojos de la gastronomía mexicana y de mantener una disciplina que le permita responder en la pista.

“No lo veo como un sacrificio, sino un estilo de vida que yo misma elegí”, explica. Es una elección que ha hecho desde que decidió perseguir sus sueños y que, asegura, ha valido la pena cada vez que sube al podio.

La medalla que todavía falta

El Premio Nacional de Deportes 2026 representa un reconocimiento para Yareli, pero también para quienes permanecieron a su lado cuando el camino se complicó. No quiere recibirlo como un logro individual: habla de su familia, de su entrenador y de todo el equipo que nunca dejó de confiar.

Aun con los títulos y las medallas que ya consiguió, cuando se le pregunta qué le debe todavía a su carrera, no necesita pensarlo demasiado. “Juegos Olímpicos, definitivamente. Es la única medalla que le hace falta”.

Entonces imagina el momento. La pista, el podio y la posibilidad de escuchar su nombre en unos Juegos Olímpicos. No habla de una celebración discreta ni de contener las emociones. Se ve llorando, sin poder creer que finalmente consiguió aquello que comenzó a perseguir después de París.

“Me imagino yo ahí llorando. Llorando full porque no me lo podría creer”. Todavía falta trabajo, clasificación y competencia. Los Ángeles 2028 no está garantizado y ella lo sabe. Por eso no se permite dar por hecho el sueño.

La niña que alguna vez miraba a sus ídolos ahora es una campeona mundial que inspira a otras. La ciclista que pensó en retirarse después de quedarse fuera de París encontró una nueva razón para pedalear.

Y aunque ya llegó a la cima del mundo, Yareli Acevedo insiste en que todavía no ha mostrado todo lo que puede hacer.

Quizá esa sea la parte más interesante de su historia: después de conseguir lo que tantas veces imaginó, todavía tiene motivos para seguir soñando.