Yareli Acevedo logra plata en la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista
La ciclista Yareli Acevedo Mendoza obtuvo la medalla de plata en la prueba de eliminación durante la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista, certamen organizado por la Unión Ciclista Internacional en Nilai, Malasia.
La mexicana finalizó en la segunda posición entre 23 competidoras, solo por detrás de la noruega Anita Yvonne Stenberg y por delante de la irlandesa Lara Gillespie.
En la misma jornada, el equipo femenil de velocidad integrado por Daniela Gaxiola González, Yuli Paola Verdugo Osuna y María José Vizcaíno García consiguió la medalla de bronce tras superar a Polonia en la final por el tercer lugar con un tiempo de 47.404 segundos. China obtuvo el oro y Países Bajos la plata.
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Con estos resultados, México se ubica de forma provisional en la sexta posición del medallero. China encabeza la clasificación, seguida por Italia y Noruega.
La participación mexicana continuará el 25 de abril con pruebas como la velocidad individual femenil, el keirin varonil y el ómnium.