Mbappé vs. Haaland: el duelo que marcará el Mundial 2026
Kylian Mbappé contra Erling Haaland será uno de los duelos más atractivos para el Mundial de 2026.
A medio año de la inauguración de la Copa del Mundo México, Estados Unidos y Canadá se avista uno de los enfrentamientos entre dos de las mayores estrellas del futbol: Kylian Mbappé y Erling Haaland. Dos jugadores referentes de sus selecciones y del panorama europeo que llegan como las figuras clave para liderar a Francia y Noruega–– en búsqueda del título mundial.
En el Grupo I los dos goleadores se cruzarán en el esperado enfrentamiento entre Francia y Noruega, un duelo que promete ser uno de los más seguidos en el torneo.
El talento explosivo de Mbappé, combinado con su velocidad y experiencia en Mundiales contrasta con la presencia física y la efectividad goleadora de Haaland. La evolución del noruego lo ha consolidado como uno de los delanteros de mayor poderío en el mundo.
Hasta ahora, el francés y el noruego se han enfrentado en tres ocasiones. La primera vez fue en Octavos de final de la Champions League 2019/2020, cuando Haaland jugaba para el Borussia Dortmund y se enfrento al PSG de Mbappé. Los otros duelos llegaron en la Fase de Grupos de Champions 2024/2025, donde protagonizaron un duelo de alto nivel que generó mayor expectativa por un futuro duelo mundialista.
""Hay un bonito duelo. Ya tienen ese duelo a distancia, pero también hay muchos otros jugadores importantes en su equipo y en el nuestro".- Didier Deschamps, DT campeón del mundo
Mbappé ha disputado dos Mundiales, conquistó la Copa del Mundo Rusia 2018, tras vecer con su selección a Croacia, donde además marcó un gol. En el 2026 jugará su tercer Mundial y llega como una de las figuras. Haaland ha marcado 16 goles en 8 partidos de clasificación y ha liderado a Noruega para competir en su primera Copa del Mundo a sus 25 años.
Su rivalidad promete una nueva era en el futbol tras la alta posibilidad de que Lionel Messi y Cristiano Rolando ––38 y 40 años de edad–– disputen su último Mundial el próximo año.
