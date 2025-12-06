Guadalajara se quedó con lo mejor del Mundial en México: fechas y horarios de los juegos que habrá en el país
En la disputa silenciosa entre las sedes mundialistas de México, Guadalajara terminó por dar el golpe sobre la mesa. Mientras Monterrey soñaba con recibir a Países Bajos o alguna potencia europea, fue la Perla Tapatía la que se quedó con los duelos más atractivos: dos partidos de Corea, la competitiva Colombia y uno de los encuentros estelares de toda la fase de grupos: España vs Uruguay.
Guadalajara, sede de élite
El Estadio de Guadalajara será el único en México que reciba tres equipos del bombo 2, es decir, selecciones ubicadas entre las primeras 22 del ranking mundial. Ahí se jugarán partidos que verdaderamente pueden moldear la narrativa del Mundial.
Su camino arranca el 11 de junio, cuando Corea (22) enfrente al ganador del repechaje europeo —entre República Checa, Irlanda, Dinamarca o Macedonia del Norte—. Un choque de estilos que marcará el ritmo del Grupo A.
El segundo duelo en territorio tapatío llega con sabor especial: Corea (22) vs México (15), un choque cargado de historia y dramatismo que suele regalar capítulos intensos en los Mundiales. Los antecedentes favorecen al Tri: en Francia 1998, sellaron un contundente 3-1. El siguiente capítulo llegó en Rusia 2018, cuando los dirigidos por Juan Carlos Osorio se impusieron 2-1. En general, México mantiene un historial invicto frente a rivales asiáticos en Copas del Mundo, con cinco victorias.
Guadalajara tendrá también a una de las selecciones más queridas en México: Colombia (13), que el 23 de junio jugará ante el vencedor del repechaje internacional (Nueva Caledonia, Jamaica o RD Congo). El Akron volverá a vibrar con el futbol alegre, vertical y explosivo del conjunto cafetero, donde destacan figuras como Luiz Díaz y James Rodríguez.
Pero el plato fuerte llega tres días más tarde, el 26 de junio, con un duelo que podría marcar el destino de todo el torneo: España vs Uruguay. España, número uno del mundo según FIFA, se mide a Uruguay (16) en un partido de respeto mutuo, ya que sus enfrentamientos mundialistas registran dos empates en la historia. Más allá del espectáculo garantizado, el duelo tendrá un peso estratégico: si España queda primera en su grupo, evitaría a Argentina en los 16vos de final. Si la Celeste termina segunda, será la que choque con los campeones. Un partido de alto calibre para una sede que ganó el sorteo sin siquiera buscarlo.
Monterrey, entre expectativas y realidad
Monterrey esperaba un gran golpe, quizá la visita de Países Bajos. La realidad fue distinta: su figura principal será Túnez (40), selección que jugará dos de los cuatro partidos en el Gigante de Acero.
La Sultana del Norte abre el 14 de junio, cuando Túnez se mida al ganador del repechaje europeo 2 (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania). Después, los africanos regresarán para enfrentar a Japón (18) en un duelo que podría convertirse en uno de los más tácticos del grupo.
El tercer encuentro en Monterrey será Corea (22) vs Sudáfrica (61), programado para el 24 de junio, un partido de cierre para ambos dentro del Grupo A y que podría definir el segundo lugar del sector.
Monterrey completa su calendario con un choque de cruces: el primer lugar del Grupo F —probablemente Países Bajos— ante el segundo del Grupo C, que los pronósticos apuntan será Marruecos, una de las grandes revelaciones del último Mundial. Pero habrá que esperar si se concreta.
Ciudad de México, el hogar del Tri
El Estadio Azteca será, como dicta la tradición, la casa del debut de México: México vs Sudáfrica, el 11 de junio, abrirá el telón de un Mundial que vuelve al Coloso de Santa Úrsula con la nostalgia de 1970 y 1986.
Después recibirá otro duelo estelar: Colombia (13) vs Uzbekistán (50), un partido que promete emociones desde la velocidad colombiana hasta el orden centroasiático.
México regresará al Azteca para su tercer partido, frente a un rival europeo aún por definir del repechaje.
Si el Tri avanza como primero de grupo, volvería a la capital para enfrentar a un tercero del grupo C, E, F, H o I. Y si gana, la historia le daría la oportunidad de jugar su quinto partido en el Azteca… quizá ante Inglaterra, en una noche que podría convertirse en un capítulo inolvidable.
México, epicentro del Mundial
Entre Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, el país recibirá a 13 selecciones internacionales, además de la propia selección mexicana, para un total de 13 partidos. Sin embargo, quedó claro que Guadalajara fue la gran triunfadora: tendrá más selecciones top, más narrativa deportiva y uno de los encuentros estrella de toda la primera fase.
En 2026, México volverá a vivir el Mundial. Y esta vez, el corazón futbolero latirá más fuerte desde occidente.
¿Qué juegos tendrá en México en el Mundial 2026?
Jueves, 11 de junio 2026
- Partido 1 – México vs Sudáfrica Grupo A
- Estadio Ciudad de México 13:00
- Partido 2 – Corea vs Europa Repechaje D (Rep. Checa, Irlanda, Dinamarca o Macedonia del Norte) Grupo A
- Estadio Guadalajara 20:00
Domingo, 14 de junio 2026
- Partido 12 – Ucrania, Suecia, Polonia o Albania vs Túnez Grupo F
- Estadio Monterrey 20:00
Miércoles, 17 de junio 2026
- Partido 24 – Uzbekistan vs Colombia Grupo K
- Estadio Ciudad de México 20:00
Jueves, 18 de junio 2026
- Partido 28 – México vs Corea Grupo A
- Estadio Guadalajara 19:00
Sábado, 20 de junio 2026
- Partido 36 – Japón vs Túnez Grupo F
- Estadio Monterrey 22:00
Martes, 23 de junio 2026
- Partido 48 – Colombia vs Nueva Caledonia, Jamaica o RD Congo Grupo K
- Estadio Guadalajara 20:00
Miércoles, 24 de junio 2026
- Partido 53 – México vs Europa Repechaje D (Rep. Checa, Irlanda, Dinamarca o Macedonia del Norte) Grupo A
- Estadio Ciudad de México 19:00
- Partido 54 – Corea vs Sudáfrica Grupo A
- Estadio Monterrey 19:00
Viernes, 26 de junio 2026
- Partido 66 – Uruguay vs España Grupo H
- Estadio Guadalajara 18:00