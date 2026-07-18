“Me hubiera arrepentido de no reaccionar, pero lo hice”; Tuchel, sobre la eliminación en semifinales
Inglaterra enfrenta el partido por el tercer lugar ante Francia con la espina clavada de que pudo hacer más en el duelo de semifinales frente a Argentina, pues cayó en los últimos minutos después de tener la ventaja mínima.
Desde que se consumó la derrota, Thomas Tuchel ha sido cuestionado por expertos y aficionados sobre las decisiones tácticas que tomó tras el tanto de Anthony Gordon a los 55 minutos, momento en el que el equipo se replegó y esperó en su campo a una Argentina que terminó dándole la vuelta al marcador.
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“No me arrepiento de mi decisión, intenté ayudar con las decisiones que tomé basándome en mi experiencia, intuición y competitividad para obtener el resultado. Tomo la responsabilidad, pero las decisiones se toman en el momento. Me hubiera arrepentido de no reaccionar, pero lo hice”, comentó Tuchel sobre la derrota en semifinales.
EL PARTIDO ANTE MÉXICO COMO EJEMPLO
Recordando el partido ante México y la táctica similar que empleó su equipo estando arriba en el marcador, el estratega teutón aseguró que su equipo se volvió muy pasivo a la hora de quedarse sin el balón y que Argentina encontró alternativas que la selección mexicana no pudo mostrar cuando faltaban 20 minutos del partido.
“Perdimos el primer partido en 14 encuentros, estuvimos 85 minutos por encima, es doloroso, pero merecimos llegar a las semifinales. Queríamos más. A partir de mañana continuaremos mejorando futbolísticamente, no hay espacio para el drama. En México nos tomó tiempo encontrar la forma, pero ahí lo hicimos muy bien, no pudimos darle vuelta al ímpetu mexicano, pero ese era el plan… Argentina encontró la manera”, añadió.
Recordando de nuevo el partido ante México, Tuchel señaló que el viaje a la Ciudad de México, así como los demás partidos en las rondas eliminatorias, terminaron costando más en la energía de los jugadores de lo que tenía pensado.
“Tal vez no lo queramos aceptar, pero creo que el juego en México, con la altura y un hombre menos, más el día que perdimos de sueño, sumado al calor y el tiempo extra ante Noruega, nos costó más de lo planeado, pero es parte del juego”.
POR EL MEJOR TORNEO EN 60 AÑOS
Intentando dejar de lado la dolorosa eliminación ante Argentina, el entrenador comentó que se enfocarán en el partido por el tercer lugar ante Francia, a pesar de que, como señaló con anterioridad, a ninguno de los dos equipos les gusta estar en la posición de disputar un encuentro por la medalla de bronce.
“Después del impacto del momento, se volvió más difícil con el paso del tiempo. Nadie quiere jugar este partido por el tercer lugar, pero es una oportunidad de tener el mejor desempeño desde 1966, así que la mentalidad no es algo que nos falte”, expresó.
Se espera que la escuadra inglesa salte al campo con varios cambios en la plantilla, aunque Tuchel no especificó cuáles serían los hombres que verían minutos en el encuentro.
EL DOLOR DE LA ELIMINACIÓN NO SE VA
Mientras que el alemán señaló que ha vivido muchos momentos dolorosos en su carrera, su rostro dejaba ver la molestia que tanto él como sus jugadores cargan. Sin embargo, aseguró que mantienen la mentalidad ganadora para terminar de la mejor manera la Copa del Mundo 2026.
“Esperamos cerrar esa brecha con las otras tres selecciones que formaron parte de las semifinales. A diferencia de Francia, Argentina o España, que se veían como candidatas al título, nosotros veníamos con la esperanza de lograrlo. Esa brecha es la que debemos cerrar para saber cómo jugar fútbol bajo presión”.
EL ADIÓS DE DIDIER DESCHAMPS
Sobre el último partido del entrenador francés con su selección, Tuchel se limitó a decir:
“Es un entrenador increíble, ganó todo como jugador y director técnico, siempre es un placer verlo, nada más que el mayor de los respetos, pero intentaremos derrotarlo”.
El partido entre Inglaterra y Francia por el tercer lugar se llevará a cabo el sábado 18 de julio a las 15:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio de Miami.