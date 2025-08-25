MLB: El hábito de ver el iPad es difícil de matar
A finales de abril, el manager de los Rangers, Bruce Bochy, vio algo que no le gustó. No era solo el bajo rendimiento al bat que había llevado a su equipo al puesto número 26 de MLB en OPS, al 29 en la relación de bases por bolas por ponches (BB/K) y al 30 en carreras anotadas. Era lo que ocurría durante esos turnos al bate, en el dugout. "Hay veces que los chicos hacen algo bueno, entran y —sus compañeros— tienen la cabeza gacha", dice Bochy.
Esas cabezas miran los 20 iPads que la Major League Baseball (MLB) proporciona para su uso durante los juegos. Algunos van al bullpen y al pitcher abridor del día, pero la mayoría son reclamados por los bateadores, que estudian minuciosamente la mecánica de su swing, revisan los lanzamientos del pitcher o comprueban los llamados del umpire.
"Son útiles", admite Bochy. "—Pero— creo que nos dejamos llevar un poco por el proceso, en lugar de ver el partido y competir en el campo». Así que los Rangers tomaron una decisión que cada vez es más común entre los equipos de la MLB, que se enfrentan a la proliferación de la tecnología: el equipo retiró los iPads. Haciéndose eco de los padres de todo el mundo, los entrenadores de béisbol están empezando a quejarse de que el problema de la generación Z es que pasa demasiado tiempo frente a la pantalla.
Los Rangers anotaron 15 carreras en su primera noche sin dispositivos, y Bochy se permitió esbozar una sonrisa o dos. "Me encantó", dice. "De verdad". Pero dos días después, tras anotar una carrera y luego ninguna, se las devolvieron. Los directivos del equipo habían dejado claro su punto de vista. "No quieres quitarles ningún recurso que pueda hacerlos mejores", dice Bochy. "Pero también es solo un recordatorio: Oye, está bien ver el partido".
Durante gran parte de la historia del béisbol, lo máximo a lo que podían aspirar los jugadores era a ver imágenes granuladas de las retransmisiones o algunas tomas de Zapruder desde las gradas. Hace aproximadamente una década, los equipos abrieron salas de vídeo dentro de los estadios y, casi de inmediato, los entrenadores comenzaron a lamentarse de que tantos bateadores acudían allí para revisar sus swings que los dugouts quedaban vacíos durante los partidos.
La MLB suspendió el acceso durante los partidos en 2020 como parte de los protocolos contra el COVID-19. La restricción, por supuesto, se produjo en el contexto de una investigación que descubrió que los Astros habían utilizado la sala de repeticiones para robar señales de forma ilegal. Los jugadores ya tenían acceso a los iPad del dugout para obtener información de los scouts y vídeos históricos; en 2021, la liga les proporcionó vídeos durante los partidos, con un ligero retraso, editados para que no pudieran ver las señales del receptor.
Incluso los entrenadores más veteranos reconocen sentir cierta envidia por la cantidad de información visual de la que disponen los bateadores hoy en día. "Ojalá yo también la tuviera", afirma Bret Boone, entrenador de bateo de los Rangers y ex segunda base All-Star, que se incorporó al equipo en mayo en parte porque es el tipo de persona que a veces les recuerda a los jugadores de forma jovial: "¡Dejen los iPads!". Pero se une a la creciente vieja guardia que ve tanto pérdidas como ganancias, empezando por la imagen que los telespectadores ven al menos una vez por partido, la de un dugout lleno de jugadores mirando fijamente sus iPads.
"Empiezas a depender de él y empiezas a perderte lo más importante", afirma el mánager de los Dodgers, Dave Roberts, cuyo equipo también redujo el uso de los iPad durante un tiempo en 2022, a sugerencia del primera base Freddie Freeman. Conservaron uno, para que los jugadores que tuvieran alguna preocupación importante pudieran echarle un vistazo entre entradas, pero por lo demás exigían que mantuvieran la vista en el campo. "Necesitábamos que los chicos se concentraran en el juego", recuerda el tercera base Max Muncy.
Entonces, ¿cuáles son los factores importantes que el iPad oculta?
Por ejemplo, el lanzamiento. Los vídeos se cortan en el momento en que el lanzador comienza su movimiento, lo que significa que no se le puede ver prepararse y, tal vez, respirar profundamente antes de lanzar una bola rápida. (Algunos jugadores veteranos del banquillo ven este cambio como una garantía de seguridad laboral, ya que pueden utilizar sus ojos para detectar un movimiento minúsculo que nadie más, especialmente alguien que mira una pantalla, ha captado).
Y los iPads pueden distorsionar por completo el ritmo del juego. "Te pierdes lo rápido que es realmente el juego", dice el mánager de los Nationals, Davey Martínez, que retiró los dispositivos durante el último mes de la temporada pasada. "En el iPad puedes hacerlo lento, lento lento".
La velocidad del juego puede ser útil cuando un jugador tiende a analizar demasiado, algo que se fomenta al ver vídeos. Es poco probable que puedas hacer un cambio mecánico durante un partido. "Si estás pensando en el swing en la caja de bateo, probablemente no lo estés haciendo bien", dice el receptor de los Guardians, Austin Hedges.
"Si quieres mirar el iPad, pon 50 batazos a 98 millas por hora", dice Martínez. "Pero esos chicos volverán a mirar y verán que batearon una pelota que voló 55 pies. —No necesitas el iPad—. Te lo digo yo: deja de perseguir la bola".
Varios entrenadores y directivos también han expresado su preocupación por que el vídeo instantáneo fomente una obsesión por revisar las bolas y los strikes. Antes, un bateador tenía que esperar al final de la entrada, ir a defender y solo entonces dirigirse a la sala de vídeo si una decisión le seguía molestando, pero ahora alguien le puede entregar un iPad antes incluso de que haya dejado el bate.
"Tenías dos strikes en tu contra", dice el mánager de los Angels, Ron Washington. "No puedes dejar pasar un lanzamiento tan cerca". Pero como el iPad coincide en que era una bola, el jugador se siente en lo cierto en lugar de aprender una estrategia para los dos strikes. Y, en cualquier caso, el turno al bate ha terminado.
Pero, sobre todo, a los entrenadores les preocupa que los jugadores estén tan centrados en los detalles que pierdan de vista el conjunto. "Somos un equipo que intenta ganar a otro equipo, en el momento presente, no en un iPad", dice el entrenador de primera base de los Dodgers, Chris Woodward.
Pero las herramientas son útiles y, sin duda, no van a desaparecer. La mayoría de los equipos de Ligas Menores tienen al menos unos cuantos iPads, por lo que los jugadores llegan a las grandes ligas dominando perfectamente la tecnología y, a menudo, dependiendo de ella. Por lo tanto, enseñar a los jugadores a utilizarla bien supone una ventaja.
"En lugar de hablar de lo que no se debe hacer, los entrenadores tienen la oportunidad de explicar lo que hay que buscar", afirma Kai Correa, coordinador de campo de los Guardians. El uso excesivo de los iPad no tiene que ver con los iPad, dice. Es una indicación de que un jugador no comprende el valor de ver el partido en el campo. Por eso, intenta señalar lo que ve y por qué es relevante. Y los bateadores ven una oportunidad de recuperar parte del terreno que han perdido frente a los lanzadores en la guerra por el desarrollo de los últimos años. Un lanzador puede utilizar los datos para optimizar un lanzamiento; al menos, los bateadores pueden utilizar los datos para hacerse una buena idea de lo que está haciendo..
"El juego que practicamos ahora se basa mucho más en la información, por lo que necesitamos métricas", afirma Brandon Nimmo, jardinero izquierdo de los Mets. Le gusta seguir en tiempo real el movimiento vertical y horizontal de un lanzador para poder ajustar dónde espera que termine la pelota. "Eso de 'bueno, ve ahí y mira a ver qué tienen' es cosa del pasado", afirma.
Este es un dilema clásico del béisbol. La única constante de este deporte es que cambia y sus participantes deben adaptarse. "¿Por qué no tener lo antiguo y lo nuevo?", dice Correa. "¿Por qué no tener conversaciones de calidad, experiencias, ver en tiempo real, iterar, reaccionar y también planificar, revisar y medir? Nunca me sentiré cómodo con el argumento de que son mutuamente excluyentes".
En cuanto a la imagen televisiva de un banquillo lleno de jugadores con la cabeza gacha, Correa lo ve de otra manera. "Lo irónico es que, si lo muestran durante el partido, significa que no está pasando nada en el campo", afirma.