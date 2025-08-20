MLB: ¿Verdadero o falso? ¿Qué equipos contendientes aguantarán hasta el final, de cara a Playoffs?
En una campaña larga de Grandes Ligas puede pasar de todo. Un equipo de mercado pequeño puede convertirse en una potencia. Los grandes mercados pueden ser humillados. Y la división más profunda del béisbol hace un año puede ponerse completamente de cabeza.
Falta poco menos de mes y medio para que termine la temporada regular 2025, y el orden jerárquico de la MLB luce muy distinto al del inicio. ¿Podrán los Brewers mantener su arrollador paso en la segunda mitad? ¿Recuperarán Yankees y Mets su vieja chispa? ¿Qué está ocurriendo en la División Central de la Americana? Estas y otras cuestiones se exploran en esta edición de Verdadero o Falso.
Los Brewers terminarán la temporada con el mejor récord de MLB
Veredicto: Verdadero
Con marca de 79–47, Milwaukee domina ambas ligas y va en ruta a lograr el mejor récord en la historia de la franquicia. El equipo lidera a los Cubs por siete juegos en la Central de la Nacional, a los Phillies por seis en la pelea por el sembrado No. 1 en la NL, y supera por cinco a los Tigers, líderes de la Americana.
La pregunta es si esas ventajas aguantarán hasta el final. A los Brewers les restan rivales con porcentaje de victorias de .510 (la 11ª fuerza más alta). En contraste: .468 para Chicago (29º), .502 para Philadelphia (15º), .471 para los Dodgers (28º) y .493 para Detroit (19º). Los números no lucen espectaculares, pero Milwaukee jugará 22 de sus últimos 36 partidos contra equipos con récord perdedor—más que Cubs (21), Phillies (19) y Tigers (12), y apenas dos menos que Dodgers. Eso significa más oportunidades de acumular triunfos ante competencia inferior. Además, cuentan quizá con la mejor profundidad de pitcheo de la liga.
¿Quién puede recortarles terreno ganándoles de frente? Los Cubs tendrán dos oportunidades esta semana, pero será la última vez que ambos rivales divisionales se enfrenten. En el horizonte esperan series consecutivas contra Blue Jays y Phillies. Una caída prolongada parece poco probable, así que Milwaukee puede soñar con su tercer título divisional al hilo—y con una buena oportunidad de ganar su primera serie de playoffs desde 2018.
Yankees y Mets quedarán fuera de playoffs
Veredicto: Falso
Los Yankees estuvieron en riesgo de salirse de la pelea por un lugar en la postemporada hasta el viernes pasado, arrastrados por una larga mala racha y la embestida de un mes de los Guardians. Sin embargo, el fin de semana se alineó perfecto para Nueva York: los Yankees barrieron a los Cardinals y vieron a Cleveland perder tres seguidos ante los Braves. Los Guardians rescataron una victoria ante los Diamondbacks el lunes, pero cayeron otra vez el martes. Mientras tanto, los Red Sox atraviesan una racha de cuatro derrotas consecutivas.
¿Y los Mets? También han estado fríos últimamente, pero recibieron un par de impulsos anímicos el fin de semana. El pitcher Nolan McLean brilló en su debut de Grandes Ligas contra los Mariners el sábado, y el lunes vapulearon a Seattle en el Little League Classic. Los Reds siguen a solo un juego del último boleto de comodín en la Nacional, pero el equipo de Carlos Mendoza atraviesa un mejor momento en su serie frente a los Nationals, últimos de la tabla.
Todo esto sugiere que es poco probable una postemporada sin equipos neoyorquinos. En lo que va del siglo solo ha pasado cuatro veces: 2008, 2013, 2014 y 2023. Si bien estos Yankees quizá no tengan la seriedad férrea de las épocas de Joe Torre, sobre el papel son superiores a Cleveland y Kansas City—los Royals han ganado cinco seguidos y están a 2 1/2 juegos de Boston por el último comodín de la Americana. De igual forma, la ofensiva de los Mets debería ser suficiente para sacudirse a un Cincinnati incómodo.
Ningún equipo de la Central de la Americana logrará un boleto de comodín
Veredicto: Verdadero
Así como el fin de semana pasado fue un alivio para los Yankees, resultó un desastre para Cleveland—un equipo que se había visto sólido tras superar una racha de 10 derrotas consecutivas alrededor del 4 de julio. Lo cierto es que los Guardians—un club de .516 que, según el porcentaje pitagórico de victorias, debería ser de .468—han estado jugando por encima de sus posibilidades, y la serie contra Atlanta pudo haberles reventado el globo.
De hecho, ahora los Guardians están medio juego detrás de los Royals, también “sobrevivientes pitagóricos”. Como Cleveland, Kansas City ha tenido un 2025 irregular tras un muy buen 2024. Los Royals han lidiado con una oleada de lesiones en su rotación y en julio estuvieron siete juegos por debajo de .500, pero lograron meterse de nuevo a la carrera por el comodín.
Ninguno de los dos parece tener la ofensiva suficiente para superar a Yankees, Red Sox o Mariners, sin embargo. Los Royals ostentan la peor ofensiva de la Liga Americana (3.81 carreras por juego), y los Guardians (3.97) apenas están por encima, superando solo a Royals y White Sox entre los equipos de la liga.
Pete Crow-Armstrong entrará al club 40–40
Veredicto: Falso
Hagamos un cálculo rápido. Presente en 121 de los 125 juegos de Chicago (proyectando 156 partidos), Crow-Armstrong suma 27 cuadrangulares y 30 bases robadas. Eso significa que jugaría unos 35 encuentros más, y necesitaría conectar 13 jonrones y robar 10 bases en ese lapso para unirse al club 40–40.
Con su ritmo actual, se esperaría que en un tramo de 35 juegos pegue siete cuadrangulares y robe nueve bases. Eso lo dejaría seis jonrones y una estafa corto. Los Cubs nunca han tenido un jugador 40–40, y todo apunta a que seguirá siendo así. La joven revelación de Chicago estuvo encaminada a hacer historia durante gran parte de la temporada, pero un terrible agosto (cero jonrones, una base robada, .420 de OPS) probablemente acabó con esa posibilidad.
¿Hay algún indicio “entre líneas” de que Crow-Armstrong pueda explotar en poder o velocidad en la recta final? Chicago jugará tres encuentros en Denver del 29 al 31 de agosto, además de enfrentar a los cuerpos de pitcheo inflados de Nationals (5.33 de ERA) y Angels (4.69). Aun así, duplicar su ritmo de jonrones luce como una misión complicada.
Randy Arozarena y Julio Rodríguez entrarán ambos al club 30–30
Veredicto: Verdadero
Solo dos equipos en la historia han puesto a dos compañeros en el club 30–30: los Mets de 1987 (Howard Johnson y Darryl Strawberry) y los Rockies de 1996 (Dante Bichette y Ellis Burks). Ambos se quedaron fuera de playoffs, por lo que los Mariners tienen la oportunidad de coronar una temporada especial con un logro histórico.
Regresando al ábaco: Arozarena tiene 23 jonrones y 24 robos, en ritmo de 159 partidos, lo que lo dejaría corto por apenas un cuadrangular. Rodríguez suma 24 jonrones y 23 robos, en proyección de 160 juegos, quedando corto por apenas un robo.
Esos márgenes son fáciles de superar—más que los de Crow-Armstrong—y casi sería una sorpresa que ambos no crucen la meta. ¿Dónde puede encontrar Arozarena ese jonrón extra? Los Rockies y su débil pitcheo visitan Seattle del 23 al 25 de septiembre. ¿A quién puede robarle Rodríguez? Paradójicamente, a los Dodgers—terceros en MLB en lanzamientos descontrolados—cuando jueguen en el estado de Washington del 26 al 28 de septiembre.