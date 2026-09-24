Las 10 grandes estrellas revelación de la temporada 2026 de MLB

Los jugadores revelación pueden presentarse de muchas maneras, y ese es ciertamente el caso esta temporada. Ya sea un All-Star que ha elevado su juego a un nuevo nivel y se ha colocado como candidato a uno de los principales premios de la liga, o un jugador que estaba al borde de quedar fuera de MLB y que dio un giro importante a su carrera, hay muchos jugadores que merecen reconocimiento después de disfrutar una temporada de carrera.

Mientras la temporada llega a su fin, vamos a destacar a 10 de las mayores estrellas revelación de MLB.

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Cam Schlittler, Yankees

Estadísticas 2025: 14 aperturas, 73 IP, 2.96 ERA, 84 SO, 31 BB, 1.22 WHIP, 140 ERA+, 2.1 bWAR

Estadísticas 2026: 31 aperturas, 184 2/3 IP, 1.95 ERA, 228 SO, 44 BB, 0.90 WHIP, 216 ERA+, 7.0 bWAR

Los Yankees tuvieron una probada del potencial de Schlittler la temporada pasada, cuando se incorporó a la rotación de MLB en julio y registró una ERA de 2.96 en sus primeras 14 aperturas. También estuvo intratable en sus dos apariciones de postemporada. Este año, ha elevado su juego a un nivel completamente nuevo, encabezando una rotación de pitchers que ha lidiado con lesiones de brazos importantes durante toda la campaña. Schlittler se ha convertido en el favorito para ganar el Cy Young de la Liga Americana, con una ERA de 1.95 y 228 ponches contra 44 bases por bolas en 184 2/3 entradas. Lidera la Liga Americana en ERA y WHIP (0.904), y se encuentra dentro del top cinco en entradas, K/9 (11.11), BB/9 (2.14), promedio de bateo en contra (.185) y hits permitidos (123). Schlittler está empatado con Jacob Misiorowski con 6.0 fWAR, la mayor cantidad entre todos los pitchers.

Pete Crow-Armstrong, Cubs

Estadísticas 2025: 157 J, .247/.287/.481, 31 HR, 95 RBI, 35 BR, 155 SO, 114 OPS+, 5.9 bWAR

Estadísticas 2026: 150 J, .279/.372/.566, 42 HR, 102 RBI, 37 BR, 176 SO, 153 OPS+, 9.1 bWAR

Crow-Armstrong fue un All-Star la temporada pasada, pero bajó considerablemente su nivel durante la segunda mitad. Este año, no solo regresó al All-Star Game, sino que está arrasando en la carrera por el premio MVP de la Liga Nacional. Ha llevado su juego a otro nivel y ha corregido algunas debilidades evidentes en el plato, mientras mantiene su dominio en el jardín central como el mejor defensor de MLB. Crow-Armstrong todavía se poncha en más de 26% de sus apariciones al plato, pero ha elevado su porcentaje de bases por bolas a 11.5%, lo que a su vez ha hecho que su OBP aumente a .374, después de mantenerse por debajo de .290 en cada una de las dos temporadas anteriores. Este año ha establecido marcas personales en home runs, RBI, bases robadas, bases por bolas (77) y carreras anotadas (112), mientras lidera MLB con 10 fWAR, 3.3 más que el siguiente jugador en la lista (Ohtani). Crow-Armstrong ha sido un buen jugador desde que debutó en 2023, pero ha sido el mejor jugador de beisbol esta temporada, y no hay demasiada discusión al respecto.

Jacob Misiorowski, Brewers

Estadísticas 2025: 14 aperturas, 66 IP, 4.36 ERA, 87 SO, 31 BB, 1.242 WHIP, 95 ERA+, 0.5 bWAR

Estadísticas 2026: 28 aperturas, 166 1/3 IP, 1.89 ERA, 243 SO, 42 BB, 0.81 WHIP, 219 ERA+, 6.0 bWAR

Misiorowski llamó la atención la temporada pasada después de debutar en junio, presentando a los aficionados del beisbol su recta de otro mundo. Sin embargo, los resultados generales no estuvieron del todo ahí. En 15 apariciones (14 aperturas), The Miz ponchó a 87 bateadores en 66 entradas, pero registró una ERA de 4.36. Esta temporada, ha sido nada menos que dominante. En 27 aperturas, el pitcher de 24 años, dueño de una recta de enorme velocidad, lidera las Mayores en ERA, ponches, FIP, WHIP y, bueno, prácticamente en todas las estadísticas de promedio. Ha establecido varios récords con su recta de cuatro costuras, que se mantiene cómodamente por encima de las 100 millas por hora, y ha conseguido mantener esa velocidad incluso mientras lanza profundamente en los juegos (al menos según lo que “profundo” significa en el beisbol moderno). Misiorowski bien podría convertirse en el primer pitcher en la historia de MLB en permitir menos de 100 hits mientras lanza al menos 162 entradas, que es lo requerido para ser elegible para las clasificaciones estadísticas en una temporada completa.

Jordan Walker, Cardinals

Estadísticas 2025: 111 J, .215/.278/.306, 6 HR, 41 RBI, 68 OPS+, -1.7 bWAR

Estadísticas 2026: 148 J, .280/.335/.484, 28 HR, 100 RBI, 133 OPS+, 3.7 bWAR

Es difícil suavizar lo malo que fue Jordan Walker la temporada pasada. Terminó el año con -1.7 bWAR, una tasa de ponches de 31.8% y un OPS de .584 en 111 juegos. Esta temporada, transformó por completo su enfoque en el plato y los resultados han sido enormes. Walker conectó 27 home runs en sus primeros 279 juegos en MLB. Ya lleva 28 esta temporada, además de llevarse el título del Home Run Derby. Todavía se poncha con una tasa elevada (25.3%) y tiene tendencia a perseguir lanzamientos fuera de la zona, pero cuando hace contacto con la pelota, esta viaja muy lejos y es golpeada con muchísima fuerza. Año contra año, Walker ha mejorado su OPS en 236 puntos, ha más que duplicado su total de RBI y ha conectado casi cinco veces más home runs.

Parker Messick, Guardians

Estadísticas 2025: 7 aperturas, 39 2/3 IP, 2.72 ERA, 38 SO, 6 BB, 1.311 WHIP, 152 ERA+, 1.2 bWAR

Estadísticas 2026: 30 aperturas, 178 1/3 IP, 2.57 ERA, 186 SO, 47 BB, 1.04 WHIP, 163 ERA+, 5.7 bWAR

Messick fue excelente en su breve paso por MLB la temporada pasada, cuando se incorporó a la rotación de los Guardians como un llamado de última parte de la temporada. Sin embargo, ha superado todas las expectativas en 2026, demostrando ser uno de los pitchers abridores de élite de la liga. Agregó algo de velocidad a su recta, que promedió menos de 93 millas por hora la temporada pasada, pero aumentó a 94.3 mph. Su recta es el tercer lanzamiento más valioso de la liga, de acuerdo con Statcast, solo detrás de la recta de cuatro costuras de Cam Schlittler y el sinker de Nolan McLean. Messick no tiene cifras espectaculares de ponches, pero limita el contacto fuerte como los mejores. Se encuentra en el percentil 88 en porcentaje de batazos fuertes (32.6%) y en el percentil 90 en tasa de barrels (4.8%), mientras que sus 16 home runs permitidos son la sexta menor cantidad entre los pitchers calificados de la Liga Americana.

Miguel Vargas, White Sox

Estadísticas 2025: 138 J, .234/.316/.401, 16 HR, 60 RBI, 100 SO, 99 OPS+, 1.9 bWAR

Estadísticas 2026: 149 J, .249/.358/.475, 30 HR, 84 RBI, 118 SO, 131 OPS+, 4.6 bWAR

Vargas nunca jugó más de 81 partidos en una temporada durante su etapa con los Dodgers, pero ha tenido muchas más oportunidades desde que fue adquirido por los White Sox. Este año, las aprovechó, estableciendo marcas personales en home runs, RBI, bases robadas, bases por bolas y OPS. Vargas se ha beneficiado de una mejora considerable en su velocidad de bate. La temporada pasada se ubicó en el percentil 25 en velocidad de bate, pero en 2026 se disparó hasta el percentil 71. También elevó su tasa de bases por bolas de un respetable 9.8% a 13.6%, cifra que lo coloca en el percentil 94. Ese tipo de paciencia en el plato le permite ver mejores lanzamientos para batear, ya que los pitchers rivales saben que no perseguirá pitcheos fuera de la zona, algo que se refleja en su tasa de persecución del percentil 93 (21.5%). Su temporada de revelación culminó con un merecido primer viaje al All-Star Game, y ahora espera ayudar a los White Sox a llegar a la postemporada.

Tristan Peters, White Sox

Estadísticas 2025: 4 J, .000/.000/.000, 0 HR, 0 RBI, 7 SO, -100 OPS+, -0.4 bWAR

Estadísticas 2026: 146 J, .275/.346/.457, 12 HR, 54 RBI, 85 SO, 123 OPS+, 4.0 bWAR

Peters fue enviado de los Rays a los White Sox en diciembre pasado a cambio de consideraciones económicas o de un jugador por ser nombrado posteriormente. En otras palabras, Tampa estaba feliz de deshacerse de él ante cualquiera que estuviera dispuesto a adquirirlo. Bueno, esa modesta apuesta terminó pagando enormes dividendos para Chicago, ya que Peters se ha convertido en una pieza clave de la alineación y uno de los mejores jardineros defensivos de MLB. Peters solo había visto acción en cuatro juegos antes de unirse a los White Sox, y se ponchó siete veces en 12 apariciones al plato. Este año ha sido una historia completamente diferente. En 144 juegos, tiene un OPS de .806 y suma 47 extrabases. A la defensiva, ocupa el séptimo lugar entre todos los jardineros centrales con nueve outs above average y ocho carreras evitadas. Nada mal para un exjugador de los Savannah Bananas que apenas logró formar parte del roster de los White Sox para el Opening Day.

Jake Bauers, Brewers

Estadísticas 2025: 85 J, .235/.353/.399, 7 HR, 23 RBI, 59 SO, 111 OPS+, 0.6 bWAR

Estadísticas 2026: 134 J, .269/.393/.496, 26 HR, 83 RBI, 88 SO, 144 OPS+, 3.0 bWAR

Bauers está en su séptima temporada en MLB, pero este año las cosas realmente comenzaron a funcionar para él en el plato. Antes de esta temporada, Bauers nunca había registrado un bWAR superior a 0.6. A través de 134 juegos en 2026, ha generado 3.0 bWAR y ha pulverizado sus marcas personales en prácticamente todos los rubros. Tiene un OPS de .891, séptimo entre los bateadores calificados, y su OBP de .394 ocupa el segundo lugar, solo detrás de Yordan Alvarez. Bauers probablemente estaba destinado a desempeñar un papel de platoon o de banca esta temporada, pero las lesiones tempranas de Jackson Chourio y Andrew Vaughn abrieron más oportunidades para él en la primera base y los jardines. Aprovechó al máximo sus oportunidades y se ganó un lugar permanente en la alineación titular de Milwaukee.

Otto Lopez, Marlins

Estadísticas 2025: 143 J, .246/.305/.368, 15 HR, 77 RBI, 82 SO, 87 OPS+, 3.6 bWAR

Estadísticas 2026: 148 J, .305/.347/.439, 10 HR, 69 RBI, 84 SO, 121 OPS+, 5.6 bWAR

Los números de home runs de Lopez han disminuido esta temporada, pero se ha convertido en uno de los mejores bateadores de contacto de la liga. Lidera MLB con 180 hits y ha registrado 50 extrabases a pesar de conectar menos cuadrangulares. Ha establecido marcas personales en carreras anotadas (89) y bases robadas (30), aprovechando al máximo sus oportunidades en los senderos. Además, Lopez ha sido uno de los mejores shortstops defensivos de la liga, al registrar 11 outs above average, octavo en la posición. Su OPS de .795 es casi 120 puntos superior al de la temporada pasada, y actualmente ocupa el sexto lugar de MLB en promedio de bateo, pese a haber bajado un poco su producción durante la segunda mitad.

Ezequiel Duran, Rangers

Estadísticas 2025: 90 J, .224/.266/.293, 0 HR, 14 RBI, 55 SO, 62 OPS+, 0.2 bWAR

Estadísticas 2026: 141 J, .271/.332/.441, 17 HR, 80 RBI, 128 SO, 123 OPS+, 4.7 bWAR

Duran tuvo un desempeño pésimo en el plato la temporada pasada. No conectó un solo home run en 90 juegos y apenas consiguió 14 extrabases. Esta temporada, transformó su enfoque en la caja de bateo y los resultados están a la vista. Ha más que duplicado su tasa de bases por bolas, de 3.7% a 7.8%, ha conectado 17 home runs, la mayor cifra de su carrera, y ha registrado 80 RBI, después de nunca haber superado los 46. No es un bateador que vaya a dominar la liga, pero se ha convertido en un jugador más que cumplidor y su OPS ha aumentado aproximadamente 210 puntos de una temporada a otra. Sin embargo, es a la defensiva donde Duran realmente brilla. Es extremadamente versátil, ya que ha disputado al menos tres juegos en todas las posiciones, excepto catcher. Ocupa el sexto lugar de MLB con 17 outs above average, a pesar de la manera en que los Rangers lo rotan a la defensiva.

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 17/09/2026, traducido al español para SI México.