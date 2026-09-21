Siete jugadores y managers de la MLB que enfrentan presión en el cierre de temporada
El cierre de la temporada regular de MLB ya está en marcha, con poco más de una semana por delante antes de que comience el beisbol de playoffs. Las carreras por los puestos de postemporada están llegando al límite y la presión aumenta en toda la liga.
Para algunos jugadores y managers, las últimas semanas de la temporada podrían definir cómo serán recordados sus años. Algunos intentan llevar a sus equipos a la postemporada, mientras que otros luchan por consolidar sus roles de cara a octubre. Incluso algunos puestos podrían estar en juego.
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Con poco tiempo para cambiar la manera en que terminan sus temporadas, las siguientes siete figuras de MLB son quienes enfrentan mayor presión y tienen más en juego durante el cierre de campaña.
Gerrit Cole, SP de los Yankees
Los Yankees siguen siendo uno de los favoritos de la Liga Americana y eso se debe en gran medida a su cuerpo de pitcheo de élite. Nueva York lidera a MLB en ERA (3.19) por un amplio margen, y la rotación abridora también encabeza la competencia con una ERA de 3.26. Gerrit Cole alguna vez fue el as del cuerpo de pitcheo, pero existen dudas sobre cuál será su papel en octubre debido a sus actuaciones irregulares recientes y al buen nivel que ha mostrado el resto de la rotación.
Después de perderse todo 2025, Cole regresó de una cirugía Tommy John el 22 de mayo y ha tenido una temporada de altibajos. Antes del enfrentamiento del viernes contra los Diamondbacks, tiene marca de 8–9, con una ERA de 3.67, WHIP de 1.13 y 117 strikeouts en 115 ⅓ entradas. Lo preocupante es que en sus dos últimas aperturas, contra los Padres y Mets, permitió siete home runs en 11 ⅓ entradas. Como resultado, su ERA de septiembre se disparó a 6.48 en tres aperturas.
Cam Schlittler ha sido el mejor pitcher de la Liga Americana esta temporada y debería ser el abridor de los Yankees para el Juego 1 de la postemporada. El veterano Max Fried no está muy lejos y también tiene argumentos gracias a su trayectoria y a su ERA de 2.63 esta temporada. Carlos Rodón (6–3, ERA de 2.95) podría colocarse por encima de Cole como el No. 3, tomando en cuenta sus actuaciones recientes, lo que incluso podría dejar a Cole fuera del roster de los Yankees para una serie de wild card de tres juegos.
Después de su apertura del viernes contra Arizona, a Cole solo le quedará una apertura en la temporada regular. Estará bajo una enorme presión para demostrar que merece una apertura garantizada en la postemporada.
Manny Machado, 3B de los Padres
Machado es el capitán de facto de los Padres y, junto con Fernando Tatis Jr., es el rostro de la franquicia. Con San Diego con una ventaja de cuatro juegos sobre los Diamondbacks por el último lugar de wild card de la Liga Nacional al entrar al penúltimo fin de semana de la temporada, si el equipo se queda fuera de los playoffs, Machado cargará con una gran parte de la responsabilidad, tomando en cuenta su estatus y lo mal que bateó al comienzo del año.
Hasta el 30 de junio, Machado estaba teniendo la peor temporada profesional de su carrera. Bateaba para .189/.274/.399, con 16 home runs, 46 carreras impulsadas y un wRC+ de 86. Fue una actuación brutal para un jugador que representa $31.8 millones contra la nómina del impuesto de lujo. En los 61 juegos posteriores, batea para .257/.349/.427, con 12 home runs, 39 carreras impulsadas y un wRC+ de 119, apenas un par de puntos por debajo de su promedio de carrera.
Está volviendo a parecerse a sí mismo en el momento indicado pero, sea justo o no, ha adquirido la reputación de no responder en los partidos importantes. Machado tiene un OPS de .682 de por vida en postemporada y se fue de 1-de-10 con tres strikeouts en la breve aparición de San Diego en los playoffs del año pasado. Necesita revertir esa tendencia y calentarse en el cierre de la temporada.
Don Mattingly, manager de los Phillies
Mattingly asumió como manager interino de los Phillies el 28 de abril, después de que el equipo comenzara el año con marca de 9–19. Desde entonces, Philadelphia tiene récord de 74–49, en una de las remontadas más marcadas que hemos visto en los últimos años. Sin embargo, todavía queda trabajo por hacer.
Los Phillies son considerados dueños de una de las mayores ventajas de localía de todo el beisbol en los playoffs y llegan al fin de semana empatados con los Cubs por el primer lugar de wild card, lo que les permitiría recibir una serie de wild card. Jugar lo suficientemente bien durante el cierre para superar a Chicago —y a San Diego, que acecha justo detrás de ambos equipos— sería de gran ayuda para las posibilidades de Philadelphia de avanzar a la NLDS.
Persisten los rumores de que los Phillies buscarán contratar a Alex Cora como su manager esta temporada baja, pero Mattingly podría obligar al equipo a cambiar de decisión con un buen cierre de temporada. Si la franquicia está decidida por Cora, Mattingly necesita hacerlos cambiar de opinión. Llegar tambaleándose a la meta no es la manera de conseguirlo.
Vladimir Guerrero Jr., 1B de los Blue Jays
Los Blue Jays de alguna manera siguen en la pelea por el último lugar de wild card de la Liga Americana a pesar de una larga lista de lesiones y de que su jugador estrella está atravesando la peor temporada de su carrera. Después de una postemporada extraordinaria en 2025, Vladimir Guerrero Jr. ha estado jugando como si los Monstars le hubieran absorbido todo su poder. Con su equipo peleando por un lugar en los playoffs, los reflectores estarán sobre el jugador de 27 años durante las próximas semanas.
En 138 juegos, Guerrero batea para .262/.334/.360, con apenas nueve home runs, 56 carreras impulsadas y un wRC+ de 97, el peor de su carrera. Su porcentaje de slugging es el más bajo de su carrera por más de 70 puntos, su porcentaje de embasado es casi 50 puntos menor que su registro de 2025 y su OPS (.694) es casi 100 puntos menor que la peor marca de su carrera. Tuvo que esperar hasta el 13 de septiembre, en el juego 75 de Toronto como local, para conectar su primer home run de la temporada en el Rogers Centre. Como referencia, conectó home runs en cada uno de los dos primeros juegos de los Blue Jays como locales en los playoffs del año pasado.
Toronto comenzó la temporada con aspiraciones de ganar la World Series después de quedarse corto en siete juegos ante los Dodgers el año pasado. El equipo se reforzó durante el offseason, esperando tener un gran año. Ha sido un fracaso y, como su jugador de $500 millones, Guerrero es simultáneamente la cara de la franquicia y el principal símbolo de ese fracaso. Tiene unas cuantas semanas para cambiar las cosas.
Joe Espada, manager de los Astros
Espada era el bench coach del equipo de Houston que ganó la World Series de 2022 y fue promovido a manager cuando Dusty Baker se retiró después de la temporada 2023. Los resultados no han sido buenos durante sus tres temporadas al frente.
Los Astros ganaron la AL West en 2024 con marca de 88–73 (.547). Pero fueron barridos por los Tigers en la serie de wild card. En 2025, Houston se quedó fuera de los playoffs después de terminar con 87–75 y perder un desempate ante Detroit. El dueño de los Astros, Jim Crane, considera que su equipo debería competir por títulos todos los años, pero los equipos de Espada se han quedado muy lejos de esos objetivos, y este año no ha sido diferente.
Houston ha estado con marca de .500 o por debajo durante la mayor parte de la temporada, pero de alguna manera llegó al viernes con una ventaja de un juego en la AL West. Quedarse fuera de la postemporada por segundo año consecutivo pondría el puesto de Espada en serio peligro. De hecho, incluso si clasifican, hay una posibilidad considerable de que se vaya si no consigue una carrera profunda en los playoffs, tras el despido del GM Dana Brown el mes pasado.
José Ramírez, 3B de los Guardians
Al igual que Guerrero, Ramírez está atravesando una de las peores temporadas de su carrera y, hasta ahora, el último mes no ha sido amable con él. Con los Guardians en una cerrada batalla tanto por la AL Central como por un lugar de wild card, el bate de Ramírez será clave si esperan no solo llegar a la postemporada, sino también hacer ruido una vez que estén ahí.
En 117 juegos, Ramírez batea para .230/.319/.364, con un wRC+ de 90, todas ellas sus peores cifras desde 2015. Solo tiene 11 home runs y su poder aislado ha caído de .258 en 2024 a .134 este año.
Desde que se sometió a una cirugía para reparar un hueso ganchoso fracturado en junio, el jugador de 33 años ha bateado como una sombra de sí mismo. En 45 juegos desde su regreso el 22 de julio, Ramírez registra un OPS de .567 y su slump se ha profundizado en septiembre (.140 de promedio de bateo, .345 de OPS).
La piedra angular de la franquicia de Cleveland está llegando a la tercera base de los últimos años de su mejor etapa. No sabemos cuántas oportunidades más tendrá para disputar una World Series.
Dan Wilson, manager de los Mariners
Al igual que Espada y Mattingly, Wilson podría estar dirigiendo para conservar su puesto durante el resto de la temporada.
Después de llegar a la ALCS en 2025, Seattle mantuvo buena parte del mismo roster, pero ha obtenido resultados muy diferentes. Wilson también les ha dado suficientes argumentos a sus críticos con su cuestionable manejo del bullpen, algo que viene desde antes de este año. Los aficionados de los Mariners todavía no olvidan que Wilson recurrió a Eduardo Bazardo en lugar del cerrador Andrés Muñoz en un momento clave del Juego 7 de la ALCS, solo para que Bazardo dejara escapar la ventaja. Después de eso, Seattle simplemente no ha jugado buen beisbol este año. La defensa ha sido pésima y los Mariners ocupan el último lugar de MLB en Outs Above Average, con -51.
Muchos de los problemas de Seattle simplemente se deben a que jugadores clave no están rindiendo a la altura de su potencial. Cal Raleigh es el principal responsable, pero Julio Rodríguez y Josh Naylor también deberían asumir parte de la culpa. Los Mariners tienen prácticamente asegurado quedarse fuera de los playoffs —y ya aseguraron un récord perdedor—, pero es posible que Wilson reciba otro año incluso si eso ocurre. Un buen cierre de temporada contribuiría mucho a asegurar ese puesto.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 19/09/2026, traducido al español para SI México.